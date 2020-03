Rihanna sort sa première musique en trois ans et ses fans ne sont pas heureux

Alors que les fans continuent de réclamer de la nouvelle musique de Rihanna, une goutte surprise semblait avoir pu répondre à leurs prières après quatre longues années.

Non, ce n’était pas la “R9” tant attendue, car ils l’ont surnommée son prochain – un neuvième album studio, mais c’était Rihanna qui collaborait avec un autre artiste. Elle a eu beaucoup de collabos très sympas tout au long de sa carrière, donc cela devrait suffire à convaincre ces fans alors qu’ils continuent d’attendre et d’attendre et d’attendre …

Et attendre…

Et attendez que cet album tombe. Droite?

Immédiatement, “Believe It” de PartyNextDoor a commencé à se diriger, et Rihanna elle-même a atteint le numéro un alors que ses fans se précipitaient voracement sur leur service de streaming préféré pour entendre quelle gloire elle avait déchaînée dans le monde. Sa ligne de mode est super. Ses efforts philanthropiques en réponse à COVID-19 sont inspirants.

Mais la musique est là où elle en est. Sauf que ce n’est pas ça. Même l’image officielle de la piste a le nom de Rihanna plâtré audacieusement dans le coin supérieur droit dans la même police de taille que PartyNextDoor. Et pourtant, il serait extrêmement généreux de dire que leurs rôles sur la piste sont comparables.

Ce qu’elle apporte à la collaboration, apparemment, c’est l’énorme appétit de sa fanbase pour la nouvelle musique. Oh, et cinq mots.

Bien qu’il soit toujours agréable de se retrouver dans la tendance lorsque vous sortez de la nouvelle musique, il semble que la plus grande réaction à la première musique de Rihanna après une si longue attente soit, “Quoi? C’est tout?!”

Leur seul point de réconfort pendant ces temps difficiles est que la sortie de toute nouvelle musique avec la voix de Rihanna pourrait simplement signaler que nous nous rapprochons de plus en plus de la sortie de “R9”.

Quel meilleur cadeau pourrait-elle avoir pour ses fans pendant cette ère d’isolement et de quarantaine qu’une sortie d’album complet. Elle a maintenant leur attention avec cette toute petite, toute petite surprise. Maintenant que diriez-vous de les faire exploser avec les gros canons … les deux barils (ooooh, double album?)!

PND a Rihanna sur son album. Merde Rihanna n’est même pas arrivé à Rihanna sur son album https://t.co/fDGzCyKEzk

– La Oreja de Van Gogh (@ Don__6969) 27 mars 2020

Après 4 ans et rihanna nous a donné ce 💔 # PARTYMOBILE pic.twitter.com/CGTm9WrEO3

– Lord_Kira (キ ラ ✡️) (@_Galadeemah) 27 mars 2020

Rihanna après nous avoir seulement donné cinq mots sur la fonctionnalité pic.twitter.com/uRfAmytaJr

– Kitty 🥱 (@ Kittylicious202) 27 mars 2020

rihanna m’a vraiment fait attendre trois ans pour la voix de fond?!?! pic.twitter.com/5SDTPYaVK7

– 🦋 (@ aabdisalam62) 27 mars 2020

Nous avons donc attendu 3 ans que Rihanna dise 5 mots sur un long métrage?!?!? pic.twitter.com/u3ZmlbKw8l

– Mafé🇲🇽 (@mendozaamariaaa) 27 mars 2020

“Omg rihanna est présenté sur l’album de partynextdoor, R9 doit arriver bientôt”

rihanna: pic.twitter.com/tyS2SWpzoQ

– ً (@_vldo) 27 mars 2020

«Rihanna ne fait que répéter 5 mots pour se calmer» pic.twitter.com/F7PSbL18zO

– Shinigami🧬 (@iiflores_) 27 mars 2020

Rihanna nous a vraiment donné des voix de fond et c’était tout hein

I- pic.twitter.com/oj6KJrFyr9

– 𝔱𝔥𝔬𝔱𝔪𝔞𝔰 (@tthotmas) 27 mars 2020

je suis reconnaissant rihanna nous a donné cette chanson de minuscule itty pour nous de survivre, mais j’ai le sentiment que nous n’obtenons jamais cet album. riri s’il vous plaît je viens- pic.twitter.com/oRoAqBKz9d

– ♥ (@dabaabyj) 27 mars 2020

rihanna nous offre une fonctionnalité d’une ligne sur l’album de partynextdoor: pic.twitter.com/4OFblZuXpK

– le front de rihanna (@iamtakona) 27 mars 2020

Rihanna retourne à ses cinquante ans après avoir chanté les mêmes 5 mots encore et encore pic.twitter.com/Bwmm2Fgklw

– d * mb bitch (@gaylerdacreator) 27 mars 2020

«Je ferais mieux de le croire» qui résonne dans ma tête pendant les trois prochaines années jusqu’à ce que rihanna nous donne une autre petite fonctionnalité pic.twitter.com/yoMjvJJ3go

– 🤑 (@sidrxahmad) 27 mars 2020

“Yo Rihanna a figuré sur l’album partynextdoor, nous obtenons R9 très bientôt”

Rihanna: pic.twitter.com/nLbo1z54pj

– AJ 🦅 (@ r3al__AJ) 27 mars 2020

moi après avoir réalisé que rihanna nous a fait attendre 3 ans pour la voix de fond pic.twitter.com/vqxU0dz6Af

– Jeremiah👑 (@ JeremiahCordei1) 27 mars 2020

J’écoute Rihanna chanter la même 1 phrase dans #BelieveIt comme si je n’avais pas attendu un album pour AGES pic.twitter.com/mfWETFCch5

– Maria 🇩🇴 (@_xmariaaax_) 27 mars 2020

