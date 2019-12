Rihanna Trolls et torture les fans avec un teaser pour le nouvel album 'R9'

Rihanna vit pour troller ses fans.

Dimanche, la pop star et fondatrice de Fenty a partagé un extrait vidéo sur Instagram, confirmant qu'il y avait bien un neuvième album studio.

"Mise à jour: j'écoute R9 par moi-même et je refuse de le diffuser", a-t-elle sous-titré le clip, qui montre un petit chien blanc balançant la tête au succès de House of Pain en 1989, "Jump Around".

Bien que très divertissante et adorable, la vidéo n'a pas présenté de nouvelle musique – à moins que "R9" présente de jolis chiens blancs, House of Pain et / ou des jams des années 80.

Pourtant, les fans sont furieux, et c'est compréhensible.

En décembre dernier année, quelqu'un sur Instagram a demandé à RiRi quand son prochain album arriverait. "2019", a promis la chanteuse, ce qui signifie qu'elle a neuf jours de plus pour rester fidèle à sa parole.

Au lieu de publier le record de suivi de "Anti" incroyablement réussi en 2016 – un projet qui, selon elle, serait influencé par ses racines caribéennes – Rihanna a signé un accord mondial avec Sony / ATV Music Publishing et s'est concentré sur la croissance de sa gamme Fenty.

Vous avez neuf jours, Rihanna – ou bien!

JK. Vous dites sauter et nous vous demanderons toujours à quelle hauteur.

Le seul sauvage que je connaisse est Rihanna. Le reste d'entre nous est faux. – Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) 23 décembre 2019

Rihanna et Gaga jouent au poulet pour voir qui sortira le premier R9 ou LG6 pic.twitter.com/YcnXjVWMM6 – Sam Stryker (@sbstryker) 22 décembre 2019

je ferais absolument TOUT pour un nouvel album de Rihanna 😔😔😔 pic.twitter.com/UKLL0paaGQ – sally (@ilhamxaliye) 23 décembre 2019

Je me suis rendu au bureau des rocnations pour déposer une plainte contre Rihanna Fenty pour harcèlement et publicité mensongère pic.twitter.com/8jipMAVZNt – Drú (@DruChaos) 22 décembre 2019

rihanna va abandonner R9 à 11: 59: 59: 59 le 31 décembre pic.twitter.com/UiMjiCTVP4 – ari antoinette 🅴 (@aririhz) 22 décembre 2019

Rihanna sort l'album Rihanna sort l'album Rihanna sort l'album Rihanna sort l'album Rihanna sort l'album Rihanna sort l'album Rihanna sort l'albumpic.twitter.com/90JqSfynrZ – ᶜʸᵇᵉʳ ᵏᵉᶜʰ (@moroccandolI) 22 décembre 2019

RIHANNA EST VRAIE MOYENNE BRO. JE JURE SI LES BTS M'ONT DIDNTHIS pic.twitter.com/BlMGsjYXPY – chel. | Kim Taehyung Sh00ter (@del_bangtan) 22 décembre 2019

tout fuit sauf l'album de rihanna pic.twitter.com/BIBYI0HNMl – Agron (@ Agronveliu97) 22 décembre 2019

Combien de temps Rihanna et Adele continueront-elles de briser les cœurs pic.twitter.com/QNqY5axDgn – Bad Boy RIRI ® (@Landless_Native) 23 décembre 2019

Je veux juste que Rihanna vienne essayer cette merde sur Twitter depuis qu'elle est si audacieuse pic.twitter.com/aUSc0Snqm9 – shaynequa (@kordeisfenty) 23 décembre 2019

moi écoutant ANTI pour la millionième fois cs rihanna refuse de libérer R9 pic.twitter.com/zaerucWbZg – 𝒴𝓊𝒹𝓎² (@igotthatbubly) 22 décembre 2019

me distraire Rihanna pour que vous puissiez tous voler sa clé USB pic.twitter.com/3HyL8p6AZj – Kyle🧸 (@kylenom) 22 décembre 2019

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.





Voir la galerie de photos

.