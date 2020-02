Rihanna Trolls NBA Star Après LeBron James Post Dunk maladroitement épique

Rihannal’admiration de James Lebron est pratiquement une chose de légende, et elle a fait ses preuves avec un troll épique mercredi.

Le joueur de LA Lakers a partagé une collection d’images de la récente victoire de son équipe sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sur Instagram, y compris son dunk épique sur l’ancien coéquipier Josh Hart, où Hart a eu un visage plein de l’entrejambe de James, et Internet a eu un rire chaleureux .

“Quelqu’un va vérifier Hart?” la star de la pop internationale âgée de 30 ans a posté dans la section des commentaires, ajoutant une insulte à la blessure de Hart, qui semblait claquer l’organisation des Lakers après l’avoir échangé avant la saison en cours.

Bron et Rihanna viennent de violer Josh Hart 😂😂 pic.twitter.com/4todnJch5a

– LO JONES🏁TMC (@LoThaGawd) 26 février 2020

Sur le Podcast Lightharted en septembre 2019, Hart a comparé le temps passé dans une Lituanie “sombre” et “déprimante” à son mandat chez les Lakers.

Rihanna n’était pas la seule célébrité à peser sur le claquement sensationnel de James volant haut dans les airs sur son chemin vers 2 autres points, à la consternation de Hart.

Le rappeur Meek Mill s’est joint à la fête en commentant: “😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Lol l’a violé”, tandis que la légende de la NFL Tom Brady a répondu: “Sheesh !!!!!!! 💯💯.”

personne ne va plus jamais contester LeBron sur la jante pic.twitter.com/mLlcpZOcNK

– Rob Perez (@WorldWideWob) 27 février 2020

Hart voyant le message de LeBron. Hart voyant Riri connaît son nom. pic.twitter.com/h2FDQoQBr8

– Lord Rupert Everton (@_dylantweets) 27 février 2020

Jamie Foxx, lauréat d’un Oscar, ne pouvait pas non plus se contenir, comme il l’a écrit: “Bro !!! Quand je dis que vous avez montré da pluck out! 17 ans ??? Cmon man! MVP !!!

L’admiration publique de Rihanna pour James remonte à 2012, lorsqu’elle a célébré son premier titre NBA avec le Miami Heat en publiant une photo de lui serrant le trophée avec la légende: “Regardez le ROI! Tellement fier! # Inestimable! . “

Et en 2016, pour honorer la victoire de James avec les Cavaliers de Cleveland sur les Raptors de Toronto préférés de Drake, la chanteuse “Umbrella” a posté une photo d’elle-même en bikini avec le numéro de maillot de James écrit sur le ventre avec une lotion solaire.

Parlez d’une fan girl.

Josh Hart quand il doit défendre LeBron en séries éliminatoires pic.twitter.com/MGw9GiDyh2

– Aaron Handler (@aaronhandler) 27 février 2020

Il a été trempé et sachet de thé en même temps

– NOUS NE SOMMES PAS VOTRE GENRE (@EliteSaiyanSSJ) 27 février 2020

Josh Hart après avoir été humilié par Rihanna pic.twitter.com/oFSu2fitvq

– simba (@ DdaGOAT_19) 27 février 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.