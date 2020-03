Rihanna veut des enfants cette décennie

2020-03-30 21:00:04

Rihanna veut des enfants “trois sur quatre” dans les 10 prochaines années et dit qu’elle prévoit même de fonder une famille toute seule si elle ne rencontre pas le bon partenaire au moment où elle est prête à s’installer.

La hitmaker “ Work ” peut se voir mère de plusieurs enfants au cours de la prochaine décennie, et a déclaré qu’elle prévoyait même de fonder une famille par elle-même si elle ne rencontrait pas le bon partenaire au moment où elle serait prête à s’installer.

Lorsqu’on lui a demandé où elle se voyait dans 10 ans, Rihanna a déclaré: “J’aurai des enfants – trois ou quatre d’entre eux.”

Et lorsqu’on lui a demandé si elle allait les avoir par elle-même si elle n’avait pas rencontré la bonne personne, elle a ajouté: “Enfer ouais, j’ai l’impression que la société me donne envie de me dire” Oh tu t’es trompé … “Ils vous diminue en tant que mère, [if] il n’y a pas de papa dans la vie de votre enfant. Mais la seule chose qui compte, c’est le bonheur, c’est la seule relation saine entre un parent et un enfant. C’est la seule chose qui puisse vraiment élever un enfant, c’est l’amour. ”

Bien que Rihanna soit déterminée à propos de son plan parental, elle est moins sûre de ses objectifs de carrière, car elle garde ses fans dans le noir quant au moment où ils peuvent s’attendre à son prochain album studio.

Rihanna insiste sur le fait qu’elle travaille “agressivement” sur la nouvelle musique, mais ne s’impose pas de délais stricts.

Elle a dit: “Je ne peux pas dire quand je vais abandonner … mais je travaille très agressivement sur la musique.

“Je ne veux pas que tous mes albums ressemblent à des thèmes. Il n’y a pas de règles, il n’y a pas de format, il n’y a rien. Il y a juste de la bonne musique et si je le ressens, je le mets.”

Mais la chanteuse de “Umbrella” veut travailler spécifiquement sur un album de reggae, parce qu’elle ne veut pas se limiter à des “frontières”, et veut essayer tout ce qu’elle peut.

Lorsqu’on lui a demandé par le magazine British Vogue si elle travaillait sur une musique reggae après avoir déjà fait allusion à l’exploration du genre, elle a dit: “Oh non, cela se produit … J’ai l’impression que je n’ai pas de frontières. J’ai tout fait – j’ai ‘ J’ai fait tous les tubes, j’ai essayé tous les genres – maintenant je suis juste, je suis grand ouvert. Je peux faire tout ce que je veux. ”

