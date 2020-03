Rio croit-elle que Beth est enceinte? (Récapitulatif de la saison 3, épisode 3)

L’épisode de Good Girls de la semaine dernière, “Not Just Cards”, s’est terminé sur un énorme cliffhanger. Rio s’est présentée au bar où Beth était censée rencontrer Rhea et elle a été (naturellement) choquée. Alors, comment s’en sort-elle? En lui disant qu’elle est enceinte. Voici un récapitulatif complet de la saison 3, épisode 3, “Egg Roll”.

Beth essaie de tomber enceinte

«Good Girls», épisode 303: Christina Hendricks dans le rôle de Beth Boland, Matthew Lillard dans le rôle de Dean Boland | Jordin Althaus / NBC

Après sa grande annonce au bar, nous voyons Beth et Dean avoir des relations sexuelles, bien que très peu enthousiaste. Après, il lui demande pourquoi ils ont été si souvent intimes ces derniers temps, et elle, bien sûr, lui ment. Ensuite, Beth passe un test de grossesse après le test de grossesse, mais ils sont tous négatifs.

Plus tard, Beth voit Rhea à l’entraînement de football. Elle s’approche d’elle et essaie d’expliquer pourquoi elle s’est liée d’amitié avec elle quand elle pensait que Rio était morte. Beth demande alors de l’aide, révélant qu’elle n’est pas enceinte. Elle rembourse également Rhea, et cette dernière s’éloigne sans un mot.

Le travail ne va pas si bien

«Good Girls», épisode 303: Christina Hendricks dans le rôle de Beth Boland, Mae Whitman dans le rôle d’Annie Marks, Retta dans le rôle de Ruby Hill | Jordin Althaus / NBC

Pendant ce temps, juste au moment où ils pensaient que tout allait bien avec leur «associé», Annie révèle qu’il a été arrêté à un Taco Bell. Ils vont le rencontrer et il les fait chanter pour qu’il soit libéré sous caution afin qu’ils puissent obtenir leur argent de lui.

Beth dit aux filles qu’elles doivent faire une pause. Annie lui répond, montrant ses problèmes avec la façon dont sa sœur doit toujours être en charge, ce qu’elle a compris en thérapie dans cet épisode. Beth leur révèle alors que Rio est vivant.

Stan est de retour à bord – en quelque sorte

Ruby et Stan ont un mot sûr – «rouleau d’œufs» – pour qu’elle ne lui dise rien de ses activités criminelles. Mais elle a besoin de son aide, et elle le fait parler à un ancien copain de police pour faire sortir le van. Après une conversation avec Krystal, il est d’accord. Mais il décide que la règle du «roulé aux œufs» ne fonctionnera pas et insiste à la place pour que Ruby réserve ses revenus pour chaque «travail» qu’il doit faire.

Dean a du mal à faire la bonne chose

«Good Girls», épisode 303: Matthew Lillard dans le rôle de Dean Boland, Ione Skye dans le rôle de Gayle | Jordin Althaus / NBC

Dean a continué de bien travailler. Son patron le remarque et lui demande un rendez-vous. Dean procède à la teinture de ses cheveux, mais panique quand Beth rentre à la maison. Il trouve alors ses tests de grossesse à la poubelle.

Lorsque Dean affronte Beth, elle agit comme si elle voulait avoir un autre enfant avec lui. Il est blessé qu’elle l’ait utilisé, mais il ne connaît toujours pas la situation à Rio. Quelques jours plus tard, il dit à son patron qu’il ne peut pas sortir avec elle, et elle le rétrograde apparemment.

Rio ne croit pas Beth

“Good Girls” Episode 303: Manny Montana comme Rio | Jordin Althaus / NBC

Rio surprend Beth chez elle et la force à l’accompagner à l’OB-GYN. Il ne la croit manifestement pas. Le médecin dit qu’il est trop tôt pour voir quoi que ce soit, mais Rio insiste sur une échographie. Elle confirme ensuite que Beth est enceinte et il exige un test de paternité.

Après avoir quitté la pièce, Beth la remercie. Le médecin répond “Merci à votre ami”, indiquant que tout cela était fait par Rhea. Plus tard, au parc, Beth demande à Rhea pourquoi elle l’a fait; elle dit: “Parce que tu es une maman. Mais il n’est pas stupide. ” Plus tard, un de ses associés se présente à la maison pour surveiller Beth.