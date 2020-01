Rio et Kate Ferdinand utilisent Instagram pour des suggestions de fitness

2020-01-26 06:30:04

Rio et Kate Ferdinand adorent parcourir Instagram ensemble au coucher à la recherche des meilleurs comptes de fitness.

L’ancien footballeur et sa femme – qui se sont mariés en septembre – aiment trouver de nouvelles façons de rester en forme.Ainsi, lorsqu’ils se réunissent, ils se tournent vers les médias sociaux pour des suggestions et des idées.

Kate a déclaré: “Rio et moi sommes assis au lit et regardons les comptes Instagram de fitness des gens.

“Nous serons comme, ‘Ooh nous aimons ça, essayons ça.'”

Kate aime le fait qu’elle et son mari puissent également profiter de leur passion mutuelle pour le fitness dans leur propre salle de sport.

Elle a dit: «Avant,« je pars en vacances, je dois donc m’entraîner tous les jours », mais c’est désormais un mode de vie.

“Je m’entraîne à bien paraître, à me sentir bien et à être heureux.

“J’adore m’entraîner et c’est quelque chose que Rio et moi avons en commun.

“Nous avons vraiment de la chance car nous pouvons nous entraîner à la maison.”

Le compte Instagram de l’ancienne star de «Only Way is Essex» a été une source d’inspiration pour le fitness de nombreuses personnes et, parce qu’elle veut être un «bon modèle», elle veut être «honnête» avec les gens sur la façon dont elle s’occupe elle-même a donc promis d’être franche dans son nouveau livre «Fitter, Happier, Healthier».

Elle a déclaré à Heat Magazine: “Je veux être un bon modèle, c’est pourquoi je parle beaucoup de moi dans le livre

“Je ne veux pas que les gens aient une vision irréaliste de mon entraînement et de ce que je mange.

“Il était important d’être honnête au sujet de qui je suis, afin qu’ils puissent se sentir plus à l’aise avec qui ils sont.”

Kate a beaucoup de «petits» objectifs qu’elle souhaite atteindre au cours des prochains mois.

Elle a déclaré: “J’ai beaucoup d’objectifs, pas seulement pour la forme physique.

“Je les ai notées sur mon téléphone. Je veux rester en forme, en bonne santé et me sentir bien.

“Je veux être positif et ne pas laisser les gens négatifs contrôler ma pensée. Je veux aller regarder [my step-children] jouer au football plus.

“Ce ne sont vraiment que de petites choses.”

