Rio Ferdinand pensait qu’il ne serait jamais heureux

Rio Ferdinand pensait qu’il “ne serait plus jamais heureux” après le décès de sa femme en 2015.

L’ancien footballeur de 41 ans a été dévasté lorsque sa femme bien-aimée Rebecca a perdu sa bataille contre le cancer du sein en 2015 et a démissionné d’élever leurs enfants, Lorenz, 13 ans, Tate, 11 ans et huit ans, Tia, seul.

Il a dit: “Je pensais que je ne serais plus jamais heureux.

“Je ne rencontrerai jamais personne, j’étais vraiment content d’être juste moi et les enfants et c’est tout ce que je pensais que ça allait être.”

Mais Rio a retrouvé l’amour avec Kate Wright – qu’il a épousée l’année dernière – et a été ravie de l’impact positif qu’elle a eu sur l’ensemble de leur foyer.

S’exprimant sur le prochain documentaire “Rio et Kate: devenir une famille recomposée”, il a ajouté: “Et puis quelque chose vient de se produire.

“Lorsque vous parlez aux enfants et que la réponse est beaucoup plus amusante dans la maison, comme – qu’est-ce que papa ne pouvait pas vouloir? Elle est édifiante, elle apporte une valeur ajoutée à cette maison étant donné où elle se trouvait. C’était à un faible reflux.”

“Vous sentez que vous avez reçu une main terrible, mais votre chance peut changer.”

Pendant ce temps, Kate, 28 ans, a admis qu’elle avait trouvé difficile de s’installer dans son rôle de belle-mère parce qu’elle n’était personne dans une situation similaire à laquelle se tourner pour obtenir des conseils.

Elle a dit: “J’ai l’impression de le faire voler. Je ne peux pas appeler mon compagnon et dire:” Que dois-je faire? ”

“Personne avec quelqu’un et leur partenaire n’est décédé et leurs enfants n’ont pas de maman.

“Personne ne sait vraiment quoi dire. Je sais que je m’en soucie et j’y vais juste et j’espère que c’est vrai …”

La priorité de l’ancienne star de Only Way is Essex est le bonheur de ses beaux-enfants.

Elle a dit en larmes: “Je veux juste que les enfants soient heureux. C’est difficile pour nous, donc je ne peux pas imaginer à quel point c’est dur pour les enfants.”

