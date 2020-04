Rita Ora a fait face à des «préjugés» pour avoir été «réfugiée»

2020-04-09 01:30:05

Rita Ora a été victime d’intimidation lorsqu’elle était plus jeune pour avoir été «réfugiée», car ses parents ont fui le Kosovo, en Albanie, alors qu’elle était enfant.

Le tueur à gages “ How To Be Lonely ” est arrivé au Royaume-Uni en tant qu’enfant du Kosovo, en Albanie, lorsque ses parents ont fui la persécution contre les Albanais liée à la désintégration de la Yougoslavie au début des années 1990.

Et bien que Rita ait grandi à Notting Hill, à Londres, elle faisait toujours face aux “préjugés” de son entourage, qui utilisait le mot réfugié comme un terme “désobligeant”.

Parlant de la décision de ses parents de quitter l’Albanie, elle a déclaré: “Ma mère était psychiatre et mon père économiste. Ils ont laissé toute leur vie et ont dû repartir de zéro à leur arrivée à Londres en tant que réfugiés. Mais nous protéger était leur priorité principale et je compte chaque jour mes bénédictions pour ce qu’ils ont fait.

«Ils ont tellement sacrifié et travaillé si dur pour notre famille. Ils ont étudié, appris une nouvelle langue et bien élevé ma sœur aînée, mon frère cadet et moi. Ils nous ont appris à nous battre pour ce que nous voulons, à travailler dur et à quelle que soit votre situation. Ils ont choisi Londres parce que papa aimait la musique et la culture, mais même comme vous pouvez l’imaginer, adopter une nouvelle vie était extrêmement difficile.

La chanteuse de 29 ans a déclaré que grandir était “difficile” et a expliqué qu’elle s’était liée d’amitié avec d’autres enfants “étrangers” parce qu’ils avaient quelque chose en commun.

Elle a ajouté: “C’était toujours difficile de grandir; il y avait beaucoup de préjugés et de jugement. J’ai souvent été appelée réfugiée de manière péjorative, cependant, j’avais beaucoup d’amis étrangers et nous avons tous passé un bon moment à nous connecter en étant différents . ”

Rita se rend souvent au Kosovo pour visiter et dit qu’elle est “fière” de son “héritage”.

S’adressant à Vogue Arabia, elle a déclaré: “Le Kosovo sera toujours notre patrie et nous serons toujours fiers des Kosovars. Je suis tellement humble de pouvoir maintenant redonner à mon pays d’origine en tant qu’ambassadeur honoraire. Lorsque nous en aurons l’occasion, Je reviens souvent rendre visite à ma famille. J’aime chaque petit détail de la culture kosovare; c’est tellement différent. La tenue nationale est belle et la nourriture est délicieuse. Le baklava est mon truc préféré au monde. Je n’ai jamais rencontré personne qui n’aime pas ça, c’est incroyable.

“Je serai à jamais un vrai Kosovar dans l’âme. Je n’oublierai jamais mes racines et je serai toujours fier de mon héritage – je ne changerais rien.”

