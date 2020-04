Rita Ora: l’âge n’a pas d’importance

2020-04-01 12:30:06

Rita Ora a insisté sur le fait que “l’âge n’a pas vraiment d’importance” pour les pop stars féminines.

La star de 29 ans comprend pourquoi certains chanteurs ne se sentent pas en sécurité en vieillissant et ne sont plus la “fille fraîche de la scène”, mais elle est fière d’elle-même et ne prête donc aucune attention aux commentaires.

Elle a déclaré: “Le problème est que l’insécurité vous est transmise à travers des commentaires que vous lisez au fil des ans. Vous commencez à penser:” Je ne suis pas aussi jeune qu’avant. Je ne suis pas la fille fraîche de la scène. J’étais une fois ‘.

“Je peux dire avec fierté:” Ouais – j’utilise mon apparence parce que je suis très à l’aise dans ma peau et j’aime mon corps “, mais cela donne aux gens l’occasion de dire:” Oh, eh bien – tu vieillis “.

“Je défends ces filles parce que l’âge n’a pas vraiment d’importance – J. Lo a eu son premier coup dans la trentaine.”

Le chanteur de «How To Be Lonely» pense que l’obsession de l’âge est également un problème sexiste.

Elle a ajouté dans une interview à NME.com: “Et on ne demande pas aux hommes quel âge ils ont tout le temps!”

Rita a déjà pris la parole pour défendre Bebe Rexha lorsque la chanteuse «I’m a Mess» a appris qu’elle devenait «trop vieille» pour publier des photos sexy à l’âge de 29 ans.

Bebe a partagé une photo d’elle en sous-vêtements avec la légende: “J’ai récemment eu un cadre musical MALE qui me disait que je devenais trop vieux et que ma marque était” déroutante “. Parce que … je suis un auteur-compositeur et je poste des photos sexy sur mon Instagram et ce n’est pas ce que les auteurs-compositeurs féminins sont censés faire, surtout pour mon âge. J’ai 29. J’en ai marre d’être mis dans une boîte. Je fais mes propres règles. Je suis fatigué que les femmes soient étiquetées comme des “femmes” quand elles vieillissent et que les gars sont étiquetés comme sexy avec l’âge.

En réponse, Rita a commenté: “Mon écriture sexy [crown emoji] Vous êtes belle, vous devenez plus sexy avec l’âge et votre talent chante pour lui-même. Continuez à faire ces règles [heart emojis] (sic) “

