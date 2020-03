Rita Ora s’associe à Sir Bob Geldof pour concevoir l’emblème du coronavirus

2020-03-19 21:30:06

Rita Ora s’est associée à Sir Bob Geldof pour créer un emblème visant à sensibiliser à la pandémie de coronavirus.

Rita Ora s’est associée à Sir Bob Geldof pour créer un emblème visant à sensibiliser à la pandémie de coronavirus.

La chanteuse de 29 ans a uni ses forces avec le musicien et activiste pour aider à concevoir un symbole pour la Fondation des Nations Unies et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour leur COVID-19 Solidarity Response Fund, l’association caritative créée pour aider les personnes dans le besoin pendant la propagation continue du coronavirus.

Dans un communiqué de presse, Rita a déclaré: “Covid-19 a un impact sur le monde d’une manière qu’aucun de nous n’aurait pu imaginer.

“Au cours des derniers mois, nous avons vu ce virus se propager dans le monde entier sans vraiment comprendre son impact. Je pense que nous comprenons tous maintenant que c’est quelque chose qui a et continuera d’avoir des effets dévastateurs sur tout le monde.

“Mes prières vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, luttant contre cette maladie, effrayés, seuls, travaillant sans relâche en première ligne dans la profession médicale et à chaque personne que cela va avoir. Merci à toutes ces personnes impliqués dans la lutte contre les effets de cette pandémie mondiale. Nous avons tous un rôle à jouer pour aider à enrayer la propagation.

“Réfléchissant à ce que je peux faire pour essayer d’aider, j’ai contacté Sir Bob Geldof pour obtenir des conseils sur la meilleure façon de faire toute sorte de différence. Bob a été au-delà de la grâce, car il a bien sûr été le maître de la mobilisation des jeunes tout son la vie.

“Lui et moi avons discuté des moyens de mobiliser et d’unir la jeune génération avec des messages clairs et efficaces.”

Le hitmaker “Girls” a admis que c’était l’idée de Bob de créer l’emblème – qui contient un germe à l’intérieur d’un symbole de paix – pour “nous rappeler à tous que nous avons une bataille à mener ensemble”.

Elle a ajouté: “Sa première idée a été de concevoir un emblème pour nous rappeler à tous que nous avons une bataille à mener ensemble. Après avoir travaillé sur ce symbole, je l’ai envoyé à la Fondation des Nations Unies, qui a aidé à mettre en place le Fonds de réponse solidaire COVID-19 pour l’Organisation mondiale de la santé. J’ai commencé à discuter avec eux de la manière dont nous pourrions travailler ensemble, pour encourager les gens à s’unir pour combattre autant que possible la propagation de ce virus. Il y a des choses simples que nous pouvons tous faire pour changer les choses. ”

En plus d’être lancé parallèlement à une page d’instructions pour offrir des conseils sur ce qu’il faut faire pendant la pandémie, l’emblème a également été transformé en marchandise, ce qui aidera à collecter des fonds pour le Fonds de réponse solidaire COVID-19.

Les articles comprenant des sweats à capuche, des t-shirts, des chapeaux et des autocollants peuvent être achetés sur https://stopthespread.shop/, avec des prix allant de 8 $ à 50 $.

Rita a déclaré: “Pour créer autant de sensibilisation que possible, nous lançons ce symbole et une page d’instructions pour offrir des conseils et avec le soutien de l’OMS. Nous avons mis à disposition des marchandises simples dont tous les bénéfices iront directement au COVID. -19 Fonds de réponse de solidarité.

“Nous aimerions que vous achetiez tout ce que vous pouvez vous permettre ou que vous fassiez un petit don, mais je voulais que vous sachiez que si cela n’est pas possible pour vous, même le partage ou l’affichage du symbole vous aidera.”

Mots clés: Rita Ora, Sir Bob Geldof

Retour au flux

.