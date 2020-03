Rita Wilson célèbre être COVID-19 et survivante du cancer du sein

Rita Wilson a plus d’un jalon de la santé à célébrer.

Dimanche, l’actrice de 63 ans s’est rendue sur Instagram pour expliquer comment la date, le 29 mars, marque le cinquième anniversaire de son combat contre le cancer du sein. L’anniversaire a été rendu encore plus important pour la star car elle et son mari Tom Hanks viennent également de récupérer COVID-19.

Sous-titrer un selfie avec Larry David, une photo de sa star du Hollywood Walk of Fame et une photo de sa quatrième couverture d’album studio, Wilson a écrit: “Cette date, le 29 mars, représente un moment de grand bonheur. J’étais à Broadway avec Larry David dans sa pièce Fish In The Dark avant de découvrir que j’avais reçu un diagnostic de cancer du sein. “

“Le 29 mars marque également cinq ans sans cancer après avoir subi une mastectomie bilatérale”, a-t-elle poursuivi. “Je suis tellement reconnaissante pour ma santé, pour les médecins, les infirmières, les amis et la famille qui m’ont fait traverser cette période. Vous, amis en ligne, devez également être remerciés parce que vos prières et votre optimisme ont été profondément ressentis. Et, si reconnaissants pour la bénédictions que Dieu m’a accordées, hier et aujourd’hui. “

“Il y a un an, le 29 mars, j’ai été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, une rue, que, enfant, je marcherais en lisant tous les noms des stars que j’admirais, sans jamais croire un jour mon nom serait sur l’une de ces stars. Et il y a un an aujourd’hui, j’ai sorti mon quatrième album, “Halfway to Home”. Chaque jour, faire de la musique est un cadeau. Tant de choses se sont passées musicalement au cours de cette année. Tant de bonté. “

“Tout cela ne serait pas possible sans une bonne santé”, a-t-elle conclu. “Donc, aujourd’hui, le 29 mars, je célèbre la beauté de cette vie, les bénédictions que Dieu a données et ma bonne santé continue, même maintenant en tant que survivant de COVID 19. S’il vous plaît, prenez un moment aujourd’hui pour reconnaître l’incroyable création de votre corps. et pour le remercier d’avoir fait tant de choses. “

Voir l’article complet ci-dessous.

Voir ce post sur Instagram

Cette date, le 29 mars, représente une période de grand bonheur. J’étais à Broadway avec Larry David dans sa pièce Fish In The Dark avant de découvrir qu’on m’avait diagnostiqué un cancer du sein. Le 29 mars marque également cinq ans sans cancer après avoir subi une mastectomie bilatérale. Je suis tellement reconnaissante pour ma santé, pour les médecins, les infirmières, les amis et la famille qui m’ont fait traverser cette période. Vous, amis en ligne, devez également être remerciés car vos prières et votre optimisme ont été profondément ressentis. Et, si reconnaissant pour les bénédictions que Dieu m’a accordées, hier et aujourd’hui. Il y a un an, le 29 mars, j’ai été honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, une rue, que, enfant, je marcherais en lisant tous les noms des stars que j’admirais, sans jamais croire un jour mon nom serait sur l’une de ces étoiles. Et il y a un an aujourd’hui, j’ai sorti mon quatrième album, Halfway to Home. Chaque jour, je fais de la musique est un cadeau. Il s’est passé tellement de choses musicalement au cours de cette seule année. Tant de bonté. Tout cela ne serait pas possible sans une bonne santé. Donc, aujourd’hui, le 29 mars, je célèbre la beauté de cette vie, les bénédictions que Dieu a données et ma bonne santé continue, même maintenant en tant que survivant de COVID 19. S’il vous plaît, prenez un moment aujourd’hui pour reconnaître l’incroyable création que votre corps est et pour le remercier de faire tant de choses.

Un post partagé par Rita Wilson (@ritawilson) le 29 mars 2020 à 13h49 PDT

Wilson et Hanks, 63 ans, ont été les deux premières célébrités qui ont révélé qu’elles avaient testé positif pour le coronavirus, qui a infecté plus de 740 000 et tué plus de 35 000 dans le monde. (Aux États-Unis, plus de 140 000 cas ont été signalés et 2 500 sont décédés jusqu’à présent.)

Le couple était en Australie au début du mois quand il est tombé malade alors que Hanks faisait la pré-production pour Baz Lurhmann’s Elvis Presley biopic, où il jouera le manager du roi, le colonel Tom Parker.

Wilson et Hanks gardé leurs fans à jour tout au long de leur expérience avec le virus – de leur gamme de symptômes à la façon dont Wilson battait son mari au gin rami.

Et après deux semaines de quarantaine dans le sol en dessous, la paire récupérée rentré à la maison à Los Angeles.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

Hollywood continue de pratiquer la distance sociale