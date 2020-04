Rita Wilson fait sa première apparition depuis qu’elle a été frappée par un coronavirus

2020-04-05 23:30:06

Rita Wilson a fait une apparition en chantant l’hymne national lors de la course iRacing Pro Invitational Series de NASCAR, sa première apparition depuis qu’elle a été frappée par un coronavirus.

La chanteuse et actrice de 63 ans a chanté l’hymne national lors de la course de la série iRacing Pro Invitational de NASCAR dans une vidéo préenregistrée.

Le mois dernier, Rita et son mari Tom Hanks ont reçu un diagnostic de coronavirus après avoir souffert de “courbatures, frissons et fièvres légères”.

Il a annoncé sur Instagram à l’époque: “Bonjour, les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. De légères fièvres aussi . Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. Eh bien, maintenant. Que faire ensuite? Les médecins officiels ont des protocoles qui doivent être suivis. Nous Hanks “seront testés, observés et isolés aussi longtemps que la santé et la sécurité publiques l’exigeront. Pas beaucoup plus qu’une approche au jour le jour, non? Nous garderons le monde au courant et à jour. Prenez prenez soin de vous! Hanx! ”

Tom prend les choses “un jour à la fois” après son diagnostic de coronavirus.

Parallèlement à une photo de lui-même et de Rita, Tom a écrit: “Bonjour les amis. @Ritawilson et je tiens à remercier tous ceux qui sont ici en bas qui prennent si bien soin de nous. Nous avons Covid-19 et sommes isolés, donc nous ne le diffusons pas. à quelqu’un d’autre.

«Il y a ceux pour qui cela pourrait conduire à une maladie très grave. Nous le prenons un jour à la fois. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour surmonter cela en suivant les conseils d’experts et en prenant soin de nous et les uns les autres, non? Rappelez-vous, malgré tous les événements actuels, il n’y a pas de pleurs au baseball. Hanx (sic) “

