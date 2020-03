Rita Wilson reconnaissante pour sa bonne santé

2020-03-30 07:30:06

Rita Wilson a célébré sa “bonne santé continue” après être devenue une “survivante” du coronavirus dans un article Instagram réfléchissant.

Rita Wilson célèbre sa “bonne santé continue” après être devenue une “survivante” du coronavirus.

La chanteuse et actrice de 63 ans et son mari Tom Hanks ont reçu un diagnostic de maladie respiratoire, également connue sous le nom de Covid-19, plus tôt ce mois-ci en Australie, mais ils sont maintenant en voie de guérison et Rita a passé dimanche ( 29.03.20) réfléchissant sur les “bénédictions” qu’elle a reçues au fil des ans parce que la date avait une signification particulière pour elle.

Rita s’est souvenue pour la première fois comment elle avait reçu le feu vert du cancer du sein le 29 mars 2015.

Elle a écrit sur Instagram: “Cette date, le 29 mars, représente une période de grand bonheur. J’étais à Broadway avec Larry David dans sa pièce” Fish In The Dark “avant de découvrir qu’on m’avait diagnostiqué un cancer du sein.

«Le 29 mars marque également cinq ans sans cancer après avoir subi une mastectomie bilatérale. Je suis tellement reconnaissante pour ma santé, pour les médecins, les infirmières, les amis et la famille qui m’ont fait traverser cette période.

“Vous, amis en ligne, devez également être remerciés parce que vos prières et votre optimisme ont été profondément ressentis. Et, si reconnaissants pour les bénédictions que Dieu m’a accordées, d’hier à aujourd’hui.”

Et l’année dernière, l’actrice de ‘Jingle All the Way’ a reçu sa star sur le Hollywood Walk of Fame, le même jour qu’elle a également sorti un nouvel album.

Elle a poursuivi: “Il y a un an, le 29 mars, j’ai été honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, une rue, qu’enfant, je marcherais et lirais tous les noms des stars que j’admirais, sans jamais y croire un jour, mon nom serait sur l’une de ces étoiles.

“Et il y a un an aujourd’hui, j’ai sorti mon quatrième album, ‘Halfway to Home’. Chaque jour, je fais de la musique est un cadeau. Il s’est passé tellement de choses musicalement au cours de cette année. Tant de bonté. (Sic)”

Alors qu’elle célébrait sa propre bonne santé, Rita a exhorté ses disciples à faire de même.

Elle a ajouté: “Tout cela ne serait pas possible sans une bonne santé. Donc, aujourd’hui, le 29 mars, je célèbre la beauté de cette vie, les bénédictions que Dieu a données et ma bonne santé continue, même maintenant en tant que survivant de COVID 19 Veuillez prendre un moment aujourd’hui pour reconnaître l’incroyable création que votre corps est et le remercier de faire tant de choses. (Sic) ”

Rita et Tom, également âgés de 63 ans, sont rentrés à Los Angeles en jet privé il y a quelques semaines après avoir passé deux semaines dans l’isolement en Australie.

La star de ‘Saving Mr. Banks’ a tweeté: “Hé, les gars … Nous sommes à la maison maintenant et, comme le reste de l’Amérique, nous continuons avec un abri sur place et une distanciation sociale. Merci beaucoup à tous les Australiens qui Nous nous sommes occupés de nous. Leurs soins et leurs conseils ont rendu possible notre retour aux États-Unis. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont tendu la main. Rita et moi l’apprécions tellement. Hanx. ”

Le couple a passé des semaines isolées en Australie avant de rentrer chez lui et Tom aurait été aperçu en train de faire une danse de fête à l’aéroport après l’atterrissage.

Mots clés: Rita Wilson, TOm Hanks

Retour au flux

.