Rita Wilson sur les effets secondaires de la chloroquine, comment elle et Tom Hanks ont contracté COVID-19

Rita Wilson s’ouvre sur sa bataille avec le coronavirus, y compris les effets secondaires qu’elle a ressentis en prenant le médicament chloroquine.

Tout en parlant avec Gayle King sur “CBS ce matin” Mardi, l’actrice et chanteuse de 63 ans a parlé de l’endroit où elle et son mari Tom Hanks croient qu’ils ont contracté COVID-19 ainsi que leurs symptômes lorsqu’ils sont tombés malades pour la première fois.

“J’étais très fatiguée, j’étais extrêmement endolorie, inconfortable, je ne voulais pas être touchée”, se souvient-elle, ajoutant que c’est à ce moment que la fièvre a commencé. “Des frissons comme je n’en ai jamais eu auparavant. Avec le recul, j’ai également réalisé que je perdais mon goût et mon odeur. Je ne m’en rendais pas compte à l’époque.”

Wilson a déclaré que sa fièvre avait atteint «près de 102 vers le jour 9», à peu près au même moment où elle avait reçu de la chloroquine.

“Je sais que les gens ont parlé de ce médicament. Je ne sais pas si le médicament a fonctionné ou s’il était juste temps que la fièvre se dissipe”, a-t-elle déclaré à King. “Nous ne savons pas vraiment si c’est utile.”

“La chloroquine a eu des effets secondaires extrêmes”, a poursuivi Wilson. “J’étais complètement nauséeux et j’avais des vertiges. Je ne pouvais pas marcher et mes muscles étaient très faibles. Je pense que les gens doivent faire très attention à ce médicament. Nous ne savons pas vraiment si c’est utile dans ce cas.”

La chloroquine est l’un des deux médicaments antipaludiques que certains médecins semblent avoir réussi à traiter le coronavirus. Les experts médicaux, cependant, ont encouragé la prudence, car la chloroquine et l’hydroxychloroquine (un médicament plus récent, mais similaire) n’ont pas été approuvées par la FDA comme traitement efficace pour COVID-19 – et il n’y a pas eu suffisamment de tests pour prouver son efficacité.

Bien que Wilson ait déclaré que Hanks avait des symptômes plus bénins – y compris une fièvre de grade inférieur et qu’il n’avait pas perdu son sens du goût ou de l’odorat – il leur a quand même fallu le même temps pour se remettre du virus.

Le couple a été deux des premières célébrités à révéler leur avait testé positif pour COVID-19. Wilson et Hanks a annoncé son diagnostic le mois dernier alors que les deux étaient en Australie alors que Hanks filmait le biopic d’Elvis Presley de Baz Lurhmann à l’époque.

Lorsqu’on lui a demandé comment King avait contracté le virus, Wilson a expliqué. «C’est quelqu’un, ont-ils dit, auquel Tom et moi avons été exposés en même temps. Nous ne savons pas quand ils auraient pu être ni où. Mais tout ce que je peux dire, c’est tous nos contacts étroits, notre famille, notre équipe de travail, personne n’a été testé positif. “

Depuis que les deux ont récupéré du virus – qui a infecté plus de 1,9 personnes dans le monde – Wilson a déclaré avoir participé à une étude et donné son sang dans l’espoir que ses anticorps seraient utiles pour développer un vaccin. Ils attendent également de savoir s’ils seront en mesure de donner du plasma pour aider d’autres personnes souffrant du virus.

Wilson et Hanks gardé leurs fans et followers suivis au cours de leur voyage contre les coronavirus, mais un post Instagram de Wilson est devenu viral. La chanteuse a partagé une vidéo, ci-dessous, rappant avec Naughty du hit de la nature “Hip Hop Hourra”. Il est devenu si populaire que le trio hip-hop et Wilson se sont associés pour un remix de la chanson de 1993.

Voyez comment tout cela est venu dans l’interview complète, ci-dessus.

