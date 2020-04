Rita Wilson viole le single de bienfaisance MusiCares COVID-19 Relief Fund

2020-04-07 15:30:07

Rita Wilson a déposé des vers de rap sur un remix de «Hip Hop Hourra» de Naughty By Nature.

Rita Wilson rappe sur un nouveau remix de charité du succès de Naughty By Nature en 1992 “ Hip Hop Hourra ” pour le MusiCares COVID-19 Relief Fund.

L’actrice de 63 ans et son mari Tom Hanks ont déjà été diagnostiqués avec un coronavirus après avoir souffert de “courbatures, frissons et fièvres légères”, et maintenant ils sont sur la bonne voie, la star de “Sleepless in Seattle” fait son travail pour aider à collecter des fonds pour les efforts de secours à travers la campagne de l’organisation MusiCares des Grammys.

Rita a révélé que lorsqu’elle se sentait mieux, elle voulait voir si elle pouvait encore se souvenir des paroles du rap comme d’un “exercice cérébral” en quarantaine.

La star avait auparavant interprété la piste du film 2019 “ Boy Genius ”.

Elle a dit: “‘Hip Hop Hourra’ est comme Shakespeare moderne.

“J’ai d’abord appris la chanson pour l’un des rôles les plus amusants que j’ai jamais joué dans le film” Boy Genius “.

«Il m’a fallu un mois pour apprendre parce que c’est tellement complexe et nuancé, c’était comme s’entraîner pour un marathon. Les rythmes et les tempos sont si uniques et créatifs.

«Quand j’ai été mis en quarantaine et que je me remettais de COVID-19, je voulais voir si je m’en souvenais encore, un peu comme un exercice cérébral. À ma grande surprise, je l’ai fait.

“Je pensais que ce serait amusant de le mettre sur mon Instagram pour montrer aux gens que je faisais bien et pour les faire sourire.

“Quand Naughty By Nature en a fait un commentaire, je n’en revenais pas. Quelle joie de faire ce remix avec des légendes du monde hip-hop.

“Je suis éternellement reconnaissant de leur générosité d’esprit et d’avoir pu collecter des fonds pour MusiCares COVID-19 Relief Fund.”

Pendant ce temps, le trio de Treach, Vin Rock et DJ Kay Gee s’est dit “honoré” d’avoir Rita réciter la chanson.

Ils ont ajouté: “Nous étions totalement choqués qu’elle puisse si bien violer les versets.

“Nous savions qu’elle avait contracté COVID-19 et a été mise en quarantaine avec son mari Tom.

“La prochaine chose que nous savons, tout le monde a commencé à nous envoyer sa Instagram.

“Nous sommes honorés de faire partie du remix de notre chanson classique pour sensibiliser et aider à combattre le coronavirus.

“Merci encore à Rita Wilson et Tom Hanks de nous avoir embrassés et de nous avoir aidés à pousser le moment viral inattendu plus loin pour une si grande cause.”

Le remix de Hip Hop Hourra de Rita et Naughty By Nature est officiellement sorti le 10 avril via tous les principaux services de streaming.

