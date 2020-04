River Run est-il un véritable endroit en Caroline du Nord?

Outlander voit Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe) s’installer dans leur nouveau domicile en Caroline du Nord cette saison. Le premier est venu dans la colonie pour rendre visite à la tante de Jamie Jacosta (Maria Doyle Kennedy) à River Run. Étant donné que la série dépeint souvent de véritables personnages et événements historiques, certains pourraient se demander si River Run est un véritable endroit en Caroline du Nord.

Caitriona Balfe | Starz

L’importance de River Run sur ‘Outlander’

Après avoir souffert pendant des années de torture, de guerre et de violence, Jamie et Claire voyagent d’Ecosse vers les colonies. Une fois arrivés à Charleston, en Caroline du Sud, Jamie décide de rendre visite à la sœur de sa défunte mère, Jacosta. Sa tante, maintenant veuve, est propriétaire d’une grande plantation de Caroline du Nord appelée River Run.

Jacosta demande à Jamie de reprendre River Run. Mais à cause de la culture de l’esclavage dans la plantation et dans les environs, Jamie et Claire refusent l’offre. Ils décident de s’installer sur les terres qui leur ont été accordées par le gouverneur Tryon (Tim Downie), nommé Fraser’s Ridge.

Cependant, Fraser’s Ridge n’est pas loin de River Run, et la famille reste en contact avec tante Jacosta. Lorsque Roger (Richard Rankin) est emmené par la tribu Mohawk, Claire et Jamie quittent Brianna (Sophie Skelton) enceinte à River Run avec Jacosta avant de partir à sa rescousse.

Dans la saison 5, Jacosta épouse Duncan Innes, et toute la famille se joint à la célébration du mariage à River Run. Pendant qu’ils sont là, Jacosta nomme Brianna et le bébé de Roger Jemmy comme héritier de sa terre. Donc, à ce stade, River Run est comme une deuxième maison pour la famille Fraser.

River Run est-il un vrai endroit?

Bien qu’il existe de nombreux endroits dans le pays avec un nom similaire, le River Run from Outlander est un endroit complètement fictif. Dans la série de livres de Diana Gabaldon, River Run est situé au large de la rivière Cape Fear près de Cross Creek, en Caroline du Nord.

La plantation elle-même est fictive, mais la raison pour laquelle Gabaldon a probablement choisi la région est que, historiquement, c’était un endroit qui attirait de nombreux colons écossais du milieu à la fin des années 1700. Et selon le North Carolina History Project, Cross Creek était un «foyer d’activités de guerre» pendant la Révolution américaine.

«Les Highland Scots se sont réunis là-bas en 1776 et ont marché jusqu’au pont de Moore’s Creek, pour être vaincus par les Patriots», indique le site Web du North Carolina History Project. «En 1778, le tribunal de comté a ordonné à environ quatre cents citoyens soupçonnés d’être des loyalistes dans le comté de Cumberland, dont beaucoup étaient des Highlands écossais, de prêter serment d’allégeance au gouvernement provincial.»

«Outlander» filme ses scènes de River Run en Écosse

Sur Outlander, River Run pourrait bien ressembler à une plantation coloniale en Caroline du Nord. Mais il est en fait filmé dans une propriété privée à Crieff, en Écosse, appelée Abercairny Estates. L’emplacement est à environ 60 miles au nord de Glasgow.

“C’est notre saison la plus ambitieuse, la saison la plus difficile de toute façon parce que nous avons dû jouer contre l’Écosse pour la Caroline du Nord”, a déclaré le producteur exécutif Matthew B. Roberts en parlant de River Run à Entertainment Weekly. «Gary Steele, notre concepteur de production, l’a conçu et construit. Il a fait beaucoup de recherches sur les plantations d’époque parce que les gens vont instantanément dans les plantations de type antebellum dans le sud profond. Il voulait le construire davantage comme une plantation de l’époque, une ancienne plantation coloniale. »

Il a révélé qu’ils ont mis une façade bleue sur la structure afin de pouvoir en modifier la post-production esthétique. “Nous avons trouvé une zone qui avait de l’herbe et un mince étang serpentin qui s’étendait dans toute la propriété, et il y avait cette petite péninsule parfaite”, a-t-il déclaré au point de vente. «Nous avons construit la façade dessus, et ce que cela nous a permis de faire, c’est de construire une route et une entrée principale, puis nous l’avons effacée. Vous placez l’écran bleu autour de la façade, puis vous pouvez créer des effets visuels dans le reste de la maison. »