‘Riverdale’ arrête la production après un contact avec un patient atteint de coronavirus

Le Coronavirus prend le monde d’assaut. D’innombrables événements ont été interrompus en raison de COVID-19, un virus qui provoque de la fièvre, de la toux et un essoufflement. Un certain nombre de spectacles ont déjà interrompu leur production et il semble que les équipes de production qui travaillent sur Riverdale emboîtent le pas.

Une année difficile pour ‘Riverdale’

Riverdale est un spectacle qui a subi beaucoup de pertes ces derniers temps. Avec la mort soudaine de Luke Perry il y a un peu plus d’un an, les coureurs de spectacle ont dû pleurer la perte d’un ami et également trouver un moyen d’incorporer la mort de son personnage, Fred Andrews, dans l’intrigue de la série.

De plus, il a été récemment annoncé que Skeet Ulrich (F.P. Jones) et Marisol Nichols (Hermione Lodge) quittaient complètement la série. Les deux acteurs font partie de l’émission CW depuis sa création il y a trois ans. Ils jouent chacun des rôles parentaux essentiels – Ulrich joue le père de Jughead Jones (Cole Sprouse) et Nichols joue la mère de Veronica Lodge (Camila Mendes). Riverdale reviendra pour une cinquième saison, mais sans ces rôles clés.

Le coronavirus arrête la production de «Riverdale»

Selon TMZ, un membre de l’équipe de production de Riverdale avait «une réelle inquiétude concernant l’exposition aux coronavirus». Un représentant de Warner Bros., qui produit l’émission CW, a parlé à TMZ de la menace, expliquant que quelqu’un qui a travaillé sur l’émission était récemment entré en contact avec une personne en dehors de la production qui a été testée positive pour le Coronavirus.

Le membre anonyme de l’équipe est en cours d’évaluation pour voir s’il a contracté l’infection. Les équipes de production de Riverdale prennent toutes les précautions pour empêcher la propagation du virus, suspendant la production de l’émission jusqu’à nouvel ordre. «Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les agences de santé de Vancouver pour identifier et contacter toutes les personnes qui pourraient avoir été en contact direct avec notre membre de l’équipe», a expliqué le représentant de Warner Bros.

Autres émissions impactées par COVID-19

Riverdale n’est pas le seul spectacle dont la production a été arrêtée en raison du Coronavirus. CBS a reporté la prochaine saison de Survivor “en raison de l’incertitude croissante à court terme”. La saison 41 de la série se déroulera aux Fidji, mais le tournage a été repoussé au mois de mai de cette année.

L’animateur et producteur Jeff Probst a expliqué dans une lettre à son équipe:

Bien que Fidji n’ait signalé aucun cas et soit magnifiquement éloigné, notre équipage compte plus de 400 personnes et vole depuis plus de 20 pays différents, créant un besoin de plus de temps pour analyser et créer pleinement notre nouveau plan de sécurité de la production. La situation est sans précédent et nous apprenons chaque jour plus d’informations. C’est pour le bien-être de vous tous que nous avons franchi cette étape.

Jeff Probst, lettre CBS

Avant leur annonce de Survivor, CBS a suspendu la saison 33 de The Amazing Race.

Il semble que tout le monde – y compris Hollywood – prenne des précautions pour protéger les moulages et les équipages contre la contamination par le virus. Après tout, la santé et la sécurité des personnes impliquées dans la création des spectacles que nous aimons devraient toujours être une priorité.