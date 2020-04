«Riverdale»: une «showbance interdite» est en route

KJ Apa et Lili Reinhart | Andrew Toth / .

Après une courte pause, Riverdale revient à The CW le 15 avril avec son épisode musical très attendu. Et comme d’habitude, les fans obtiendront plus qu’une simple chanson et danse. Les showrunners taquinent une «showmance interdite» est en route.

[Spoiler alert: This article contains spoilers for Riverdale season 4, episode 16.]

Un bref récapitulatif de l’endroit où «Riverdale» s’est arrêté

Le mystère du meurtre de Jughead (Cole Sprouse) a finalement été mis de côté dans le «Chapitre soixante-treize: La chambre fermée». En fait, Jughead n’est vraiment pas mort, et toute sa mascarade de meurtre n’était qu’un stratagème pour dénoncer le véritable méchant de Stonewall.

Lorsque Betty (Lili Reinhart) et Jughead verrouillent les prépies de Stonewall dans une pièce avec M. Dupont (Malcolm Stewart), ils découvrent le mystère morceau par morceau. Ils appellent M. Dupont comme le véritable cerveau derrière l’histoire bizarre de Stonewall. Pendant des années, il a manipulé des étudiants et des enseignants pour commettre des meurtres en échange du contrat d’écriture de Baxter Brothers de plusieurs millions de dollars.

Résolu le mystère. Maintenant quoi? Diffusez gratuitement uniquement sur The CW: https://t.co/LWIRBSp7Ue #Riverdale pic.twitter.com/9YjQGK32Lh

– Riverdale (@CW_Riverdale) 7 avril 2020

Il se trouve que le grand-père de Jughead et la grand-mère de Donna ont tous deux été victimes des complots de M. Dupont. Donna jouait juste pour venger sa grand-mère en reprenant le contrat du livre. Après que Betty et Jughead aient révélé ses crimes, M. Dupont saute par la fenêtre.

Jughead quitte enfin Stonewall et se réintègre à Riverdale High, où l’école se prépare pour leur performance musicale annuelle.

Quand l’épisode musical ‘Riverdale’ est-il diffusé?

L’épisode musical, «Chapter Seventy-Four: Wicked Little Town», devait initialement être diffusé le 8 avril. Mais en raison d’un changement d’horaire, le nouvel épisode a été repoussé d’une semaine supplémentaire et sera désormais diffusé le 15 avril.

Et maintenant, avec le drame de Jughead mis au repos, les élèves de Riverdale peuvent enfin revenir à se concentrer sur les trucs scolaires. Après avoir joué Heathers: The Musical pour leur spectacle de variétés annuel l’année dernière, cette fois, les étudiants affrontent Hedwig et The Angry Inch. Mais selon le synopsis CW de l’épisode, mettre l’émission qu’ils veulent ne sera pas facile.

Une raison de sourire: #Riverdale revient le 15 avec son épisode musical. Restez en sécurité et bien jusque-là. pic.twitter.com/gsreg0CZMD

– RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 7 avril 2020

«Lorsque M. Honey lui interdit de jouer un numéro de Hedwig et The Angry Inch, Kevin et notre gang se rassemblent contre leur principal – en interprétant chacun un numéro de Hedwig, transformant le spectacle de variétés en une comédie musicale à part entière qui, comme toujours, reflète la vie intérieure et les luttes de nos personnages », lit le synopsis de l’épisode. «Au milieu du drame, une« showmance »interdite commence à fleurir.»

Quelle «showmance interdite» obtiendrons-nous?

Dans l’aperçu de l’épisode, l’équipe de Riverdale reprend des chansons de Hedwig et Angry Inch. Mais à part une scène où Veronica jette des choses avec colère de son bureau, il n’y a pas beaucoup d’indices sur le drame à venir.

Après avoir fait semblant de se connecter pendant le plan de mort de Jughead, est-il possible que Betty et Archie aient maintenant des sentiments l’un pour l’autre? Est-ce la «démonstration interdite» que le synopsis taquine? Certains fans pensent que les deux pourraient finir par se connecter pour de vrai.

“Sur la base de ce que nous avons vu de l’épisode jusqu’à présent, je suppose que quelque chose se produit avec Barchie (probablement initié par Betty), ce qui rend Veronica bouleversée”, a écrit un fan de Reddit. “Archie rassure probablement V que cela ne voulait rien dire, mais au fond, il ressent aussi quelque chose pour Betty, ce qui pourrait être la raison pour laquelle il semble plus bouleversé dans l’alambic alors que Veronica semble qu’elle est calmée. Archie est probablement très confus au sujet de ses sentiments. “

Le triangle Betty-Archie-Veronica est très réel dans les bandes dessinées Archie sur lesquelles le spectacle est basé. Mais comme les fans le savent maintenant, Riverdale est assez imprévisible. Littéralement, tout pourrait arriver, les téléspectateurs n’auront qu’à attendre et voir comment le drame se déroule.

Lisez l’article original de The Cheat Sheet