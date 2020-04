RM partage les prochaines étapes pour BTS (et comment ils restent occupés pendant la quarantaine)

La tournée Map of the Soul peut être reportée, mais les membres de ce groupe de K-pop continuent de redonner et de rester en contact avec leurs fans. Qu’il s’agisse d’héberger des diffusions en direct, de faire des dons à des organisations à but non lucratif ou de travailler sur un nouvel album, voici ce que les membres du BTS font pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19).

RM et Jimin de Bangtan Boys arrivent au photocall pour les 34e Golden Disc Awards | Le Chosunilbo JNS / Imazins via .

BTS a reporté sa tournée «Map of the Soul»

Bien que les fans aient leurs «bombes militaires» prêtes pour la prochaine tournée de ce groupe K-pop, ils devront peut-être attendre un peu plus longtemps. Certaines des prochaines performances en direct de BTS ont été reportées en raison de la pandémie de coronavirus, tandis que d’autres ont été annulées.

En conséquence, quelques-uns des membres du BTS ont donné de l’argent à des organisations à but non lucratif. Cela inclut Suga, qui a inspiré les fans du groupe K-pop à prendre leur remboursement des performances live et à faire un don aux efforts de secours contre les coronavirus. Bien qu’il faudra quelques mois avant que les fans voient les membres du BTS en personne, ils peuvent toujours suivre les vidéos publiées sur des plateformes comme V Live et Weverse.

Jimin, Jungkook, RM, J-Hope, V, Jin et SUGA du groupe de garçons K-pop BTS | Cindy Ord / WireImage

Les membres du BTS jouent dans «Run BTS» et «Learn Korean with BTS»

Rester à la maison est un peu plus facile avec les épisodes de Run BTS à diffuser. (Ils ont même filmé une nouvelle introduction!) Ces spéciaux V Live présentent les garçons qui passent du temps ensemble. Plus récemment, les idoles ont créé des arrangements floraux.

En réponse à certaines distanciations sociales des ARMY, les membres ont commencé une nouvelle série, intitulée «Apprendre le coréen avec le BTS». De nouveaux épisodes comportaient des mots et des phrases afin que les fans puissent mieux se connecter avec le groupe K-pop.

Sur Twitter, certains membres ont affiché leurs meilleurs vœux pour les fans, offrant tous un aperçu de leurs routines quotidiennes. V a partagé une partie de son parcours d’entraînement. D’autres vidéos le partageaient avec son chien, Yeontan. Une autre vidéo le montrait toujours passer du temps à l’extérieur à écouter de la musique et à jouer avec une marionnette tigre.

RM a partagé lors d’une diffusion en direct que BTS travaille sur un autre album

Dans un effort pour rester en contact avec les fans, certains des membres de BTS se sont tournés vers des diffusions en direct et pour publier des photos sur la plate-forme Weverse That comprend RM, qui, lors d’un chat a partagé que le groupe K-pop travaillait sur un nouvel album.

“Ce [live] le contenu n’a pas de nom particulier ou quoi que ce soit », a déclaré Namjoon, selon une traduction de @doyou_bangtan. «Je pense que nous avons décidé de préparer une telle chose parce que beaucoup de concerts et autres ont été repoussés ou annulés pendant une période prolongée; nous avons donc décidé d’essayer quelque chose de nouveau. »

«Un album va sortir. Un album est en cours de publication, mais nous venons juste de commencer, donc aucune décision approfondie n’a été prise concernant le type de chanson que nous allons faire, le titre de notre titre [track] sera comme. Nous venons à peine de commencer à en parler », a-t-il poursuivi, selon la même traduction.

De plus amples informations seront probablement annoncées dans les prochains mois. La musique de BTS, y compris leur album récemment sorti Map of the Soul: 7, est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.