RM vient de révéler que les membres de BTS préparent un nouvel album

Le 17 avril, RM a diffusé en direct la chaîne YouTube de BANGTANTV. Pendant le livestream, RM a révélé que BTS prévoyait de sortir un nouvel album. Le groupe coréen a sorti son dernier album Map of the Soul: 7 le 21 février 2020.

BTS | Cindy Ord / WireImage

Ce que RM a révélé au sujet du nouvel album de BTS

Pendant le livestream, RM a déclaré aux fans que les membres de BTS prévoyaient de s’enregistrer et d’interagir avec les fans environ une fois par semaine.

«Alors à partir de maintenant, environ une fois par semaine? Nous prévoyons d’activer une diffusion en direct et de partager la façon dont nous vivons et ainsi de suite … Tout le monde – ils m’ont désigné comme le premier batteur donc … “, a déclaré RM.

Le rappeur du BTS a ensuite révélé que le groupe prévoyait de sortir un autre album.

“Pour être honnête, je ne sais pas si je suis censé parler avec autant de désinvolture comme ça, mais … Comme beaucoup d’entre vous s’y attendaient probablement, notre album va sortir. Nous avons décidé de préparer un nouvel album, nous avons donc commencé les préparatifs… Nous l’avons lancé », a déclaré RM.

Il a poursuivi: «Nous partagerons le processus de préparation et tout ça, ce qui est une première. Je suis un peu déchiré par ce que nous devrions montrer – Mais nous allons essayer de vous montrer certains des processus que nous traversons ensemble, à partir de maintenant… L’album sortira, mais comme nous venons juste de commencer, nous ne savons pas quelles chansons nous chanterons, quelle sera la chanson titre, quel genre de musique nous parlerons. Rien de tout cela n’a encore été décidé en détail puisque nous venons à peine d’en parler. »

Les fans de BTS ne savaient pas qu’un nouvel album allait arriver

Alors que BTS sort souvent plusieurs albums par an, leur promotion de Map of the Soul: 7 vient de se terminer. Pour cette raison, certains fans ont été choqués par l’annonce de RM même s’il supposait que les fans s’attendaient à un nouvel album.

Un fan a tweeté: «CE N’EST PAS UN EXERCICE. NAMJOON A DIT QU’ILS SE PRÉPARENT POUR UN NOUVEL ALBUM CETTE ANNÉE MAIS IL NE SAIT PAS QUAND IL ARRIVE ENCORE !!! ”

“Namjoon est vraiment venu en live et a dit” nouvel album à venir “et est parti comme ??? &))? QUE SIGNIFIEZ-VOUS NOUVEL ALBUM », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un fan a tweeté: «NAMJOON VA CASUELLEMENT EN DIRECT ET NOUS DIT QU’ILS TRAVAILLENT SUR UN NOUVEL ALBUM ???? MAINTENANT QUE FAISONS-NOUS AVEC CES INFORMATIONS ???? MAINTENANT QUOI???”

Le groupe sort un single japonais

En mars 2020, il a été annoncé que BTS sortirait une chanson intitulée “Stay Gold” pour le drame japonais Rasen no Meikyū (Labyrinthe hélicoïdal). “Stay Gold” sera la chanson thème du drame, qui devait sortir en avril 2020. Cependant, en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), la sortie de la chanson et de la série a été reportée.

Les BTS sortent généralement un album japonais tous les deux ans, et ils sortent fréquemment des versions japonaises de leurs chansons en coréen. En 2019, BTS a sorti son single japonais “Lights” avec les versions japonaises de leurs chansons “Boy With Luv” et “IDOL”.

Leur dernier album studio japonais, Face Yourself, est sorti le 4 avril 2018. Avant cela, ils ont sorti Youth le 7 septembre 2016 et Wake Up le 24 décembre 2014. Étant donné que cela fait deux ans que leur dernier album japonais , il semble probable que BTS pourrait sortir un nouvel album studio japonais en 2020.