Rob Gronkowski réagit à Tom Brady qualifiant son pénis d’incroyable

Rob Gronkowski a entendu Tom Brady commente sa virilité et il l’a appelé “le plus grand compliment de ma carrière, à côté de jouer avec Tom”, lors de son apparition avec Andy Cohen sur “Regardez ce qui se passe en direct.”

“Je vois certains titres qu’il a appelé mon hot dog incroyablement gentil, donc ça m’a un peu surpris”, a admis Gronkowski, bien qu’après avoir réalisé que Brady faisait ces commentaires sur l’émission de Howard Stern, cela avait beaucoup plus de sens pour lui. “Si vous continuez cette émission, tout est jeu à tout moment.”

De manière hilarante, lorsque Cohen a demandé si le membre de Brady était aussi gentil que le sien, Gronkowski n’a pas hésité à fermer cette notion immédiatement. “Non, pas aussi gentil que le mien. Je veux dire, le gars ne l’a pas fait autant que moi”, a-t-il dit, admettant qu’il devait voler un “aperçu”.

Brady et Gronkowski ont passé des années ensemble dans l’équipe de championnat des New England Patriots. Cela signifiait beaucoup de temps passé dans les vestiaires du football et, dans le cas de Gronkowski, signifiait beaucoup de nudité, comme il l’a facilement admis.

“Gronk se déshabillait et jetait littéralement sa serviette sur son épaule”, a expliqué Brady à Stern. “Il n’a rien à foutre.” Apparemment, cela se produirait même avec des journalistes dans la salle.

Après avoir tenté de détourner la série de questions de Stern en disant que “le pénis de chaque gars est exactement le même”, Brady a finalement cédé quand Stern a demandé si Gronkowski était comme tous les autres, ou s’il avait peut-être un membre particulièrement important.

“Oui, c’est vrai,” avoua finalement Brady à Stern. “C’est incroyable.”

Le commentaire le plus drôle sur Brady est probablement venu plus tard dans l’interview, cependant, lorsque Cohen a demandé si Brady avait des tendances prima donna. Gronkowski s’est immédiatement moqué de lui pour vaporiser de l’eau de rose ou un peu sur son visage après l’entraînement pour hydrater sa peau.

“C’était à coup sûr prima donna”, a-t-il dit, avant d’ajouter en riant, “Et puis j’ai commencé à le faire aussi.”

Plus tard, Gronkowski a été interrogé par un téléspectateur sur son expérience dans “The Masked Singer”. Il était une figure polarisante depuis le début, jouant sous le couvert du Tigre blanc … et se comportant assez mal, pourrions-nous ajouter.

Mais pour Gronkowski, il s’agissait de s’amuser. Et alors qu’il a fait de son mieux pour garder son identité secrète, les fans de la NFL ont immédiatement repris son identité. D’une part, il est 6’5 “et White Tiger était énorme. Et puis, il y avait ses mouvements de danse.

Ils n’étaient … pas géniaux, mais c’était les mouvements de signature de Gronk vus sur la touche, dans les vestiaires et à peu près partout où il se trouve. Sa capacité de chanter n’était pas non plus géniale, mais il avait une joie contagieuse à son sujet qui le faisait avancer bien au-delà de ce que les fans en ligne voulaient voir.

Néanmoins, Gronkowski a déclaré qu’il s’amusait à chaque étape du chemin, en disant à Cohen que “sa partie préférée était en train de se produire”. Il aime aussi avoir appris quelque chose de cette expérience.

“J’ai appris de nouveaux mouvements de danse, j’ai appris à chanter un peu puis à les assembler”, a-t-il déclaré. “Et puis tu peux le faire devant une foule en étant juste libre, parce que tu es sous un masque … C’était un frisson, mec.”

Plus tard dans le même segment, on lui a demandé «la chose la plus gaie que vous ayez jamais faite», mais nous dirons simplement que Cohen a rapidement dit qu’il aimait l’admission de Gronkowski.

“Je savais que ça te plairait,” dit Gronkowski avec un sourire.

