Rob Kardashian a allégué que son ex Blac Chyna ‘l’avait menacé avec une arme à feu’

2020-04-12 21:30:04

Rob Kardashian a affirmé que son ex Blac Chyna avait “menacé de le tuer” et pointé une arme sur sa tête, ce qu’elle a insisté pour plaisanter.

Rob Kardashian a affirmé que son ex Blac Chyna “avait menacé de le tuer”.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ a affirmé que son ex-partenaire l’avait attaqué à plusieurs reprises et avait tenté de “l’étrangler” avec son chargeur d’iPhone.

Des documents judiciaires vus par le magazine Us Weekly allèguent qu’elle “a pointé une arme sur la tête de Rob et a menacé de le tuer. Chyna est arrivée derrière Rob, a enroulé un chargeur d’iPhone étroitement autour de son cou et a commencé à l’étrangler en utilisant sa pleine force”.

Il a également été allégué que Rob s’est caché dans la chambre en verrouillant la porte, et il affirme ensuite que Chyna “a utilisé ses poings et une tige de métal pour frapper à plusieurs reprises” la porte.

L’avocat de Rob a ajouté dans les documents du tribunal: “La conduite erratique de Chyna sous l’influence de l’alcool et des drogues a abouti à l’agression physique et aux coups de Rob et à des dégâts matériels importants.”

Cependant, l’avocate de Chyna, Lynne Ciani, a nié ces allégations.

Elle a déclaré dans un communiqué: “Il n’y a pas eu d ‘” attaque violente “. Au lieu de cela, les preuves montrent que Rob et Chyna, un couple très heureux à l’époque, ont eu un moment rauque et affectueux ensemble le 14 décembre 2016 pour célébrer le monde entier. annonce que la saison 2 de leur émission de téléréalité à succès # 1, Rob & Chyna, avait été éclairée par le réseau E! Une partie de cette célébration bruyante et séduisante comprenait Chyna déchirant la chemise de son fiancé Rob, puis caressant ses ongles contre sa poitrine de manière ludique . Loin d’être “ agression et batterie ”, Rob a plutôt admis sous serment lors de sa déposition qu’être griffé par une femme est “ l’une des meilleures choses qu’un homme puisse demander ”. Rob a également admis qu’il n’avait jamais craint pour sa vie et en fait pensait que c’était “drôle” quand Chyna le taquinait tout en tenant le pistolet déchargé de Rob. Deux ans plus tard, Rob essaye simplement de dissimuler ses aveux de dépôt critique en mentant maintenant et affirmant que Chyna “a tiré un pistolet” sur lui et qu’il craignait pour sa vie. est juste un autre des mensonges de Rob. ”

Rob et Chyna partagent la fille de Dream, maintenant âgée de trois ans.

Mots clés: Rob Kardashian, Blac Chyna

Retour au flux

.