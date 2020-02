Rob Kardashian accuse Blac Chyna d’avoir mené une «campagne de diffamation»

2020-02-28 22:00:05

Rob Kardashian a affirmé que Blac Chyna menait une “campagne de diffamation” contre lui, après qu’elle a déposé une demande d’évaluation de santé mentale pour lui dans leur bataille pour la garde en cours.

Cette semaine, la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a vu sa demande d’urgence priver son ex-fiancée Chyna de la garde de leur fille de trois ans, Dream, refusée par les tribunaux, après qu’un juge a statué que l’affaire n’avait pas besoin d’être traitées immédiatement.

À la suite de la décision, Chyna, 31 ans, a demandé le report d’une audience devant le tribunal prévue le mois prochain, afin de faire évaluer la garde de l’enfant pour examiner la santé mentale de son ex, ce qui impliquerait d’approuver un professionnel de la santé mentale pour effectuer le test sur la Arthur George chaussette designer et leur fille.

Mais Rob, 32 ans, a maintenant riposté avec de nouveaux documents juridiques affirmant que Chyna – qu’il a accusé d’un danger pour Dream alors qu’elle aurait bu et fait la fête devant elle – tente de discréditer sa lutte pour la garde à vue en alléguant qu’il est mentalement instable.

Dans des documents judiciaires consultés par le magazine Us Weekly, Rob prétend avoir des témoins qui peuvent attester de la toxicomanie présumée de Chyna, et insiste sur le fait qu’il ne “boit pas trop d’alcool” et qu’il “n’utilise pas de cocaïne ou d’opioïdes ou toute autre substance illégale”.

Rob allègue également que Chyna a rejeté son offre de payer un juge privé pour s’occuper de l’affaire de garde.

Les documents déclarent: “Bien qu’une audience publique de preuve ne soit idéale pour aucun d’entre nous, le requérant a décliné l’offre de porter cette affaire devant un juge privé. Je n’ai d’autre recours que de procéder à l’audience de preuve car je veux protéger Dream. ”

Bien que les tribunaux aient décidé cette semaine de refuser le dossier d’urgence déposé par Rob en janvier, il peut toujours poursuivre sa bataille pour la garde, mais pas dans des circonstances d’urgence.

Dans les documents judiciaires déposés par Rob au début de l’année, il a demandé que le temps de Chyna avec Dream soit limité aux week-ends et avec une nounou présente.

Il a affirmé que Chyna – qui a également un fils de sept ans, King Cairo, avec son ex-partenaire Tyga – organise régulièrement des fêtes chez elle devant Dream et invite des étrangers à se saouler avec elle.

Rob a également déclaré que le comportement de Dream avait changé récemment, alors qu’elle commençait “le twerk nu et la mise en scène de positions sexuelles qu’elle a dit à sa mère.”

