Rob Kardashian affirme qu’il craignait pour sa vie après que Blac Chyna l’ait menacé à la pointe d’un pistolet

Une allégation explosive selon laquelle Blac Chyna avait menacé Rob Kardashian à gungpoint, laissant la star de la réalité effrayée pour sa vie, a fait surface dans un dossier judiciaire obtenu par Personnes le lundi.

Cela arrive en même temps que Chyna se fraye un chemin sur les charbons pour vendre des appels FaceTime personnels et même Instagram suit à travers sa société Lashed Cosmetics. Ce n’est pas le geste, que beaucoup de fans pensent comme doux au milieu des mandats de rester à la maison en cas de pandémie de coronavirus. Quoi de mieux quand vous ne pouvez pas quitter la maison que d’avoir l’une de vos célébrités préférées FaceTime vous?

Cela semble génial, jusqu’à ce que vous regardiez le prix, et c’est ici qu’elle semble avoir perdu la plupart de ses abonnés et fans. Faire payer 950 $ pour un appel FaceTime personnel est absolument fou, mais 250 $ pour un suivi pourrait être plus fou. C’est presque un grand pour discuter avec Chyna pour une nation avec un chômage croissant et de réelles craintes économiques.

Mais il semble que ces malheurs économiques soient une grande partie de la raison pour laquelle Chyna fait même cela. En disant qu’elle devenait créative dans une déclaration à Hollywood Life, sa représentante a écrit: “Comme le véritable entrepreneur qu’elle est, Chyna s’adapte aux réalités actuelles et essaie d’apporter plus de plaisir et de joie à la vie en quarantaine.”

Avec le spin et le battage médiatique à l’écart, le représentant est devenu réel pendant une seconde également, ajoutant: “La créativité liée à la quarantaine de Chyna est également née d’une nécessité économique. Malgré de nombreux faux rapports médiatiques à l’effet contraire, Chyna ne reçoit aucune pension alimentaire pour enfants de Rob Kardashian ou Tyga pour ses deux beaux enfants, Dream Kardashian et King Cairo Stevenson. “

Le représentant a même évoqué la bataille juridique en cours entre Rob et Chyna, déclarant: “Rob et sa famille ont déposé de fausses accusations selon lesquelles Chyna est une mère inapte et tentent de lui enlever la garde de sa précieuse fille, Dream. Chyna continuera à combattre ces fausses allégations devant les tribunaux pour garder la garde de Dream

Ces batailles de garde injustifiées ne sont pas bon marché “, a poursuivi le représentant.” Et contrairement à un certain milliardaire soi-disant “self-made” dans la famille de Rob, Chyna est vraiment une maman célibataire self-made qui doit continuer à trouver des moyens uniques de se connecter avec ses fans pendant cette pandémie mondiale sans précédent. “

Et ces combats sont vraiment laids, avec des allégations provenant du camp de Dream de Chyna souffrant de brûlures sous la garde de Rob, et Rob disant maintenant que Chyna a brandi une arme à feu et l’a menacée.

Rob a même cité un témoin dans sa déclaration légale, disant: “Elle a utilisé mon téléphone pour FaceTime mon ami Victory et pendant que nous étions sur FaceTime avec lui, Chyna a pointé le pistolet sur moi et m’a menacé.”

“Environ 20 ou 30 minutes plus tard, Chyna est venue dans la chambre d’amis, tenant toujours le pistolet et FaceTimed mon ami Eugene”, a-t-il ajouté. “Quand nous étions sur FaceTime, Chyna a pointé le pistolet sur ma tête et m’a menacé.”

Il a dit qu’il pensait qu’elle avait l’intention de lui faire du mal et “craignait [his] “L’avocat de Chyna a contré la déclaration par une déclaration à People, alléguant que” Rob a également admis qu’il n’avait jamais craint pour sa vie et qu’il pensait en fait que c’était “drôle” quand Chyna l’a taquiné tout en tenant l’arme déchargée de Rob. “

Mais Rob a insisté: “Je ne pensais pas que les menaces et les attaques physiques de Chyna étaient drôles ou une blague, et bien sûr je n’ai jamais consenti à ce qu’elle m’attaque violemment ou menace de me faire du mal. Je pensais qu’elle pouvait me tuer, intentionnellement ou parce qu’elle [was] dans un état d’ébriété / élevé tel qu’elle pourrait glisser et me tirer dessus accidentellement. “

Il affirme qu’elle avait pris de la drogue et consommé de l’alcool la nuit de l’incident, affirmant qu’elle était devenue “très violente et agressive” alors que “son comportement” s’intensifiait au cours de la nuit. Rob détaille ensuite les allégations de violence physique, affirmant que Chyna l’a étouffé avec un chargeur de téléphone, est passé par la porte de la chambre, a brisé la télévision et l’a frappé avec une “tige de métal”.

En février, selon People, Chyna a déposé une requête pour rejeter les allégations d’agression et de batterie de Rob, déclarant: “Chyna n’avait pas l’intention de lui infliger des blessures et parce qu’elle ne lui a pas fait de mal, la plainte de Rob pour voies de fait et batterie a échoué.”

“Le problème pour Rob est qu’il n’y a pas le moindre élément de preuve pour prouver ses fausses allégations. En fait, Rob a admis sous serment qu’il n’avait subi aucune blessure, n’avait pas besoin de soins médicaux et n’avait demandé aucune aide des forces de l’ordre, “a déclaré son avocat.

