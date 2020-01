Rob Kardashian est-il jaloux de la carrière juridique de Kim Kardashian?

Si vous avez suivi les Kardashian depuis leur première apparition au public en 2007, vous vous souvenez quand Rob Kardashian rêvait de devenir avocat.

Il a souvent parlé de son désir de suivre les traces de son défunt père et d’honorer son héritage en poursuivant son travail. Mais dans les années qui ont suivi, les intérêts de Rob ont semblé changer et il a fini par suivre un cheminement de carrière différent.

Cependant, sa sœur Kim Kardashian West a commencé une carrière en droit et porte désormais le flambeau. Cela pourrait vous faire vous demander: que ressent vraiment Rob à ce sujet?

Rob Kardashian et Kim Kardashian West lors d’un événement en 2011 | Jason LaVeris / FilmMagic

Les aspirations professionnelles de Rob Kardashian

En 2009, Rob est diplômé de la Marshall School of Business de l’Université de Californie du Sud et a annoncé sur Twitter en 2012 qu’il retournerait à l’université pour suivre des cours de droit. Mais l’USC a nié cela et a déclaré que Rob n’avait même pas soumis de demande.

Rob n’a jamais expliqué pourquoi il n’aurait pas donné suite à ses plans, mais il semble qu’il ait simplement changé d’avis. La même année, il change de vitesse et sort une ligne de chaussettes, Arthur George, qui est une combinaison de son deuxième prénom et de celui de son père.

En 2014, Rob a déclaré à Vibe: «Les chaussettes ne sont qu’un point de départ pour faire des vêtements et du streetwear.» Il a noté qu’il avait l’intention de se diversifier et de concevoir des vêtements – et il a tenu sa promesse. En 2019, Rob a lancé une ligne de vêtements appelée Halfway Dead. Kim a ouvertement soutenu la marque et l’a promue en ligne.

Kim Kardashian West reprend là où il s’était arrêté

Kim s’est vraiment plongée dans le travail de la justice pénale. Cela a commencé en 2018 lorsqu’elle a réussi à convaincre le président Donald Trump de libérer Alice Marie Johnson, une femme purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de drogue non violente – et se poursuit aujourd’hui. Kim étudie même pour devenir avocate afin de mieux comprendre le système juridique et a l’intention de passer l’examen du barreau en 2022.

À la mi-janvier, alors qu’elle parlait de sa prochaine série Oxygen, The Justice Project, la star de KKW Beauty a expliqué comment son père, Rob Kardashian Snr., Avait influencé sa carrière florissante en droit et à quel point elle était «fière» qu’elle le savait.

«Il y a des moments où je pourrais être frustré et étudier très tard et devoir me lever et me demander comment il a fait, avoir quatre enfants et avoir dû vivre certaines des mêmes choses que j’ai traversées», la maman- sur quatre a déclaré, faisant référence à elle-même, Rob, et Khloé et Kourtney Kardashian (via People). «Il aurait donc été excitant de lui en parler, et je sais qu’il serait si, si fier.»

Comment Rob Kardashian pense-t-il de la carrière en herbe de Kim Kardashian West?

Au moment de la rédaction, Rob n’a pas commenté publiquement la carrière de sa sœur en droit. Mais il semble sûr de dire qu’il est heureux pour elle. Bien que lui et Kim se soient souvent chamaillés et se soient battus dans le passé, ils s’adorent et essaient de s’entraider pleinement.

Plus récemment, Kim et Rob ont célébré ensemble la saison des vacances 2019. Le 24 décembre 2019, ils ont assisté à la fête de Noël annuelle de Kardashian et semblaient être dans tous les sourires et plus proches que jamais.

Alors évidemment, il n’y a pas de drame ici.

En outre, Rob a trouvé d’autres moyens d’honorer son père et de garder sa mémoire en vie. Dans un épisode de 2017 avec Keeping Up with the Kardashians, il a parlé d’élever sa fille, Dream, avec les mêmes valeurs que son père lui a inculquées et de pratiquer les traditions arméniennes. En savoir plus ici.