Rob Kardashian fête son 33e anniversaire

Kris Jenner a qualifié Rob Kardashian de «bénédiction» alors qu’elle marquait son 33e anniversaire avec un doux message.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ a affiché un souhait d’anniversaire public pour son fils Rob alors qu’il célébrait son grand jour.

Kris a écrit sur Instagram: “Joyeux anniversaire Rob !!!! … Tu es vraiment le plus merveilleux papa, fils, frère et ami et je suis tellement fier de toi … tu es toujours là pour nous tous et moi remercie Dieu chaque jour de m’avoir béni avec toi. Tu es une si grande partie de mon cœur et je t’aime tellement … j’aime maman xoxo. (sic) ”

La sœur de Rob, Kim Kardashian West, a également partagé un message pour la créatrice de chaussettes et a déclaré qu’elle avait hâte de “célébrer” bientôt.

Kim a ajouté: “Joyeux anniversaire, je t’aime tellement @robkardashianofficial. Je me souviens de ce voyage à Vegas comme c’était hier! J’espère que nous pourrons tous vous célébrer bientôt! (Sic)”

Pendant ce temps, il a déjà été affirmé que Rob et sa famille sont “plus serrés” que jamais, et ils aiment tous sa fille Dream, trois ans.

Une source a déclaré à Entertainment Tonight: “Rob est super et va très bien! Rob continue de travailler pour rester en bonne santé pour lui et sa fille, Dream. Lui et sa famille ont une excellente relation et apprécient vraiment le temps passé en famille. Il aime avoir ses nièces et neveux autour et les faire passer du temps avec Dream. Maintenant que la plupart de la famille a de jeunes enfants qui grandissent ensemble, la famille est plus serrée que jamais. ”

En novembre, Kim a insisté sur le fait que Rob allait très bien.

Elle a dit à l’époque: “Il va très bien. Il est définitivement plus discret que nous tous, et nous aimons cela et le respectons. Nous aimons avoir [Rob] autour. … Il va vraiment bien. “

