Robbie Williams a prié après avoir développé des symptômes de coronavirus

La star de la pop, Robbie Williams, a révélé qu’il s’était mis à genoux et avait «prié» après avoir développé des symptômes de coronavirus.

Le chanteur de 46 ans a été frappé de symptômes de coronavirus alors qu’il était en quarantaine après un concert annulé en Australie, et Robbie a maintenant admis qu’il avait vraiment peur pour sa vie.

Il a partagé: “Quand j’ai atterri à Los Angeles, il était inhabituellement nuageux et gris, et avec tout ce qui se passait, cela semblait très apocalyptique.

“J’étais en quarantaine dans un Airbnb en bas de la route de ma famille et j’ai commencé à m’inquiéter de la nourriture, de la raréfaction de mes médicaments … et j’ai juste eu très peur pendant quelques jours.

“Ensuite, je pouvais sentir que mon corps devenait léthargique et fatigué et lourd et je me suis convaincu que j’avais le coronavirus.”

Robbie a par la suite décidé de prier pour sa santé et celle de sa famille.

Et selon le hitmaker des «Angels», il a réussi à surmonter ses symptômes remarquablement rapidement.

Robbie – qui est mariée à l’actrice Ayda Field depuis 2010 – a déclaré au journal The Sun dimanche: “Je ne le fais jamais normalement mais je me suis agenouillé et j’ai prié. J’ai pensé à ma femme et à ma famille.

«En 30 secondes, j’avais levé ma vibration et j’étais amoureux. Et vous savez quoi? Les symptômes ont disparu et la peur a disparu.

«Je me suis maintenant protégé contre les énergies inférieures, contre les sentiments d’inutilité. Je dois le faire parce que je suis dépressif.

«Si je ne me protège pas, ce n’est pas un endroit agréable. Veuillez excuser ma fantaisie quand je dis que l’isolement est facile – ce que je veux dire, c’est que je fais des choses estimables pour moi-même où j’augmente ma fréquence et je ne le fais pas» céder aux tentations de ces pensées et sentiments négatifs. “

