Robbie Williams avoue que son premier coussin MTV Cribs appartenait à Jane Seymour

2020-03-29 12:30:04

Robbie Williams a avoué que le château qu’il avait montré lors de son premier épisode de “ MTV Cribs ” avait été loué à l’ancienne Bond girl Jane Seymour.

Robbie Williams a filmé secrètement son premier épisode de “ MTV Cribs ” au château de Jane Seymour.

Le hitmaker des “ Angels ” a avoué que c’était en fait la cour royale de Sainte-Catherine à Bath, dans le sud-ouest de l’Angleterre, qui appartenait à l’ancienne Bond girl, qu’il a montrée aux téléspectateurs dans le programme où des célébrités célèbres offrent aux fans une visite guidée de leurs maisons , quand il était au début de la vingtaine.

S’exprimant à la radio américaine, il a renversé: “Nous n’avons pas laissé [Jane] sachez que j’allais faire comme si c’était ma maison.

“Et parce que j’avais 23 ans et que j’étais pleine de foutre, je n’ai même pas pris en compte les pensées ou les sentiments des autres, donc je voudrais profiter de l’occasion pour m’excuser auprès de Jane Seymour.”

Il a plaisanté: “Il y a tellement de châteaux en Angleterre!”

Cependant, il a ensuite filmé un nouvel épisode dans sa vraie maison.

L’ancienne star de Take That vit maintenant avec sa femme Ayda Field à Holland Park à Londres, à côté du rockeur de Led Zeppelin Jimmy Page, avec qui il s’est disputé à cause de ses travaux d’extension, et possède également une propriété à Los Angeles.

Pendant ce temps, le chanteur de 46 ans – qui a une fille Teddy, sept ans, un fils Charlton, cinq ans, une fille Colette et un nouveau-né Beau avec l’actrice – a retrouvé sa femme et ses enfants après avoir été mis en quarantaine pendant trois semaines après son voyage en Australie.

Samedi (28.03.20), Ayda a partagé une vidéo de Robbie saluant ses enfants aînés à leur domicile de Beverly Hills.

On pouvait les entendre crier “papa” dans le clip doux.

Le hitmaker “Rock DJ” a décidé de s’isoler seul au cas où il serait entré en contact avec la maladie respiratoire potentiellement mortelle lors de son voyage Down Under.

Ayda a expliqué: “Donc, nous sommes juste une distanciation sociale en ce moment, beaucoup de gens ont demandé ce qu’est la distanciation sociale et je l’ai recherchée … Et c’est juste de rester loin des bars, des restaurants et des clubs et de votre propre mari s’il est allé en Australie dans un avion et dans un aéroport. ”

Robbie a insisté sur le fait qu’il ne se sentait pas mal et Ayda le rencontrait toujours dans leur jardin, mais il n’était tout simplement pas autorisé à entrer dans la maison où ses enfants et sa belle-mère Gwen vivent avec sa femme.

Robbie a déclaré: “La bonne nouvelle est que je ne me sens pas trop mal, on m’a dit que si vous pouviez retenir votre souffle pendant dix secondes et ne pas tousser!”

Mots clés: Robbie Williams, Jane Seymour, Ayda Field

Retour au flux

.