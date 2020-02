Robbie Williams et Ayda Field accueillent leur quatrième enfant

2020-02-14 23:30:04

Robbie Williams et Ayda Field ont accueilli leur quatrième enfant ensemble, après sa naissance par mère porteuse.

Robbie Williams et Ayda Field ont accueilli leur quatrième enfant ensemble, après sa naissance par mère porteuse.

L’ancienne star de Take That et son conjoint ont annoncé qu’ils étaient maintenant les fiers parents d’un petit garçon nommé Beau, qu’ils ont accueilli via la même mère porteuse qui a porté leur fille Coco, maintenant âgée de 17 mois.

Dans un article sur Instagram, Ayda a écrit: “Trouvez la différence …” En cette Saint-Valentin, nous aimerions célébrer l’amour de la manière la plus impressionnante … Beau Benedict Enthoven Williams.

“Comme avec Coco, il est biologiquement le nôtre, mais né via notre même incroyable mère porteuse.

“Nous sommes tellement bénis d’avoir notre fils en bonne santé en sécurité dans nos bras et sommes officiellement complets en famille. #Happyvalentinesday #surprise # familyof6 # whodathunkitinthe90s The Williams Family xx. (Sic)”

Le couple heureux a également sa fille Teddy, sept ans, et son fils Charlton, cinq ans.

Pendant ce temps, lorsque Coco – dont le nom complet est Colette – est née, Ayda s’est tournée vers les réseaux sociaux pour expliquer le “chemin difficile” qui les a conduits à choisir une mère porteuse pour continuer à avoir des enfants.

Elle écrivait à l’époque: “J’espionne avec mon petit œil une petite main supplémentaire. Nous avons donc gardé un secret très spécial!

“Nous sommes ravis de partager avec vous que nous avons eu une petite fille …. bienvenue dans le monde Colette (Coco) Josephine Williams !!

“Cela a été un chemin très long et difficile pour arriver ici, c’est pourquoi nous l’avons maintenu en bas.

“La famille se présente sous toutes ses formes, et cette petite dame, qui est biologiquement la nôtre, était portée par une incroyable mère porteuse, à qui nous serons éternellement reconnaissants. (Sic)”

Robbie, 46 ans, avait précédemment évoqué la paternité en affirmant que le nouvel emploi l’avait changé après une vie de “strip-teaseuses et cocaïne”.

Il a dit: “Dans les années 90, c’était des décapants et de la cocaïne et maintenant c’est du houmous et du céleri et ma vie est bien meilleure pour ça.

“J’avais l’habitude de vivre des heures de rock star, qui devaient se coucher à trois ou quatre heures du matin et me réveiller l’après-midi.

“Vous réalisez rapidement que lorsque vous avez un enfant, vous n’êtes pas un insomniaque mais un peu paresseux et enclin à l’exagération.”

Mots clés: Robbie Williams, Ayda Field

Retour au flux

.