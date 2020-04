Robbie Williams n’a pas vu de fantômes depuis qu’il est devenu papa

2020-04-01 02:30:07

Robbie Williams a été abandonné par des fantômes depuis qu’il est devenu père il y a six ans.

Robbie Williams n’a vu aucun fantôme depuis qu’il est devenu père.

Le hitmaker des «Angels» a précédemment déclaré avoir parlé avec des esprits et avoir été visité par des extraterrestres, mais il est convaincu qu’ils l’ont tous abandonné depuis qu’il a eu ses enfants; Teddy, sept ans, Charlie, cinq ans, Coco, 18 mois et Beau âgé d’un mois avec sa femme Ayda Field.

S’exprimant sur une station de radio américaine, selon la chronique Bizarre du journal The Sun, Robbie a déclaré: “La chose la plus étrange est que depuis que j’ai des enfants, le phénomène a cessé de se produire. Je suppose qu’une fois que vous avez des enfants, ils prennent simplement toute votre énergie et vos pensées. ”

Le chanteur de 46 ans – qui vit actuellement à Los Angeles avec sa famille – a appris dès son plus jeune âge qu’il pouvait communiquer avec les morts.

Il a expliqué: «On m’a dit très tôt que j’avais l’habitude de voir des gens décédés et que je leur parlais. Ce genre de choses s’est perpétué dans ma jeunesse.

“Ensuite, j’ai arrêté de leur parler parce que j’ai trouvé de la drogue.

“Je suis sortie de l’utérus catholique, donc on vous raconte toutes ces histoires incroyables sur cet homme incroyable qui a marché sur l’eau et, vous savez, fait des scampis pour tout le monde. Donc vous êtes déjà ouvert à la possibilité du paranormal. Ma mère avait ces livres sur ses étagères sur les fées et les OVNIS, donc mon esprit est déjà ouvert à ce genre de choses. ”

Robbie est tellement fasciné par la vie extraterrestre qu’il jouait avec l’idée d’acheter Skinwalker Ranch de l’Utah – qui est connu pour ses activités paranormales et liées aux ovnis – mais a décidé de ne pas le faire parce que sa femme Ayda n’aurait pas approuvé.

Il a dit: “Il y avait de grandes rumeurs sur Internet que j’avais acheté le ranch. C’est le genre de trucs stupides que je ferais et que je ne dirais pas à ma femme. Elle sait que je ne l’ai pas fait et maintenant le monde entier sait Je ne le possède pas. Mais si je n’avais pas de femme, j’aurais acheté le ranch. “

Mots clés: Robbie Williams, Ayda Field

Retour au flux

.