Robby Hayes sur Lindsie Chrisley Sex Tape

Robby Hayes “savait qu’il y avait une bande” avant la frénésie médiatique qui entourait Todd Chrisley’s L’acte d’accusation de 2019 s’ensuivit, mais c’était “hors de mon contrôle”, alors il se prépara à l’impact.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une sex tape au sens traditionnel (il dit que lui et la fille éloignée de Todd, Lindsie, ont été filmés sans le savoir via une caméra de sécurité alors qu’ils s’écrasaient sur le canapé du salon de son amie), l’ancien de la “Bachelorette” a dit à TooFab qu’il ressentait toujours le besoin de donner un coup de tête à sa famille.

“Nous avons été informés qu’il y avait une bande comme en 2018, fin 2017”, a déclaré la star de télé-réalité de 31 ans. “Alors je savais que c’était là-bas; cependant, je pensais: ‘Tout est parti.’ Et puis tous ses trucs familiaux sont venus, et ils sont revenus. Alors je me suis dit: “Oh, super, juste au moment où je pensais avoir calmé la tempête.” “

Heureusement, “rien n’en est sorti”, mais c’était toujours “une de ces conversations” que le dernier membre de la distribution de MTV “Siesta Key” devait avoir avec ses parents.

Robby a rappelé le coup de téléphone douloureux à sa mère, Holly. “‘Maman'”, a-t-il dit en reconstituant la conversation, “‘cela sort probablement le matin. Je suis désolé, mais je voulais vous donner la tête haute afin que vous ne soyez pas surpris.’ ‘ Et heureusement, ça n’a pas été le cas [come out]. “

Lorsque nous avons posé des questions sur la réaction de Holly, un Robby déçu a murmuré: “Elle vient de pleurer.”

“‘Si ce n’est pas ça, c’est une chose après la suivante'”, a-t-il dit, se faisant passer pour sa maman. “Je me dis” je suis désolé! ” Je veux dire, c’est comme hors de mon contrôle. “

Robby, qui a également fait des apparitions sur les “Règles Vanderpump de Bravo”, a déclaré que Lindsie et lui “parlent souvent. Nous nous rattrapons ici et là, mais les trucs romantiques ont pris fin en 2017”.

En août de l’année dernière, Todd et Julie Chrisley ont fait la une des journaux après avoir été accusés d’avoir éludé près de 2 millions de dollars de taxes d’État en Géorgie entre 2008 et 2016. Les stars de “Chrisley Knows Best” ont par la suite été inculpées pour fraude fiscale, fraude téléphonique et fraude bancaire de complot.

Todd a ensuite accusé publiquement Lindsie – qui était et est toujours éloignée de la famille – d’avoir eu une liaison extraconjugale avec Robby et a déclaré avoir filmé les activités de leur chambre.

Mais Lindsie a affirmé que son père et son frère, Chase, tentaient de lui extorquer ladite bande, qu’elle croyait avoir achetée. Lindsie a allégué avoir menacé de diffuser la vidéo si elle ne mentait pas au sujet d’un “incident” dans son témoignage concernant l’acte d’accusation de ses parents.

En octobre, le Georgia Department of Revenue s’est entendu avec les Chrisleys, bien que leur dossier fédéral soit en cours.

