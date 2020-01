Robby Hayes sur Scheana Shay étant «Boy Crazy» et «Bad Kisser»

Ça a été un début difficile “Règles de Vanderpump” Saison 8 pour l’acteur OG Scheana Shay, qui était appelé “boy crazy” et “bad kisser” dans le même première d’une heure.

Mais “Bachelorette” alun Robby Hayes, qui est brièvement sorti avec Scheana et est apparu dans quelques épisodes de la série Bravo, a déclaré à TooFab qu’il sentait qu’une seule de ces affirmations était vraie.

“Elle est folle, oui”, a déclaré Robby, la nouvelle star de MTV “Siesta Key.” “Et pas dans le mauvais sens! Elle vient, elle aime les hommes. Tout le monde a toujours pensé que nous avions quelque chose de romantique, et nous ne l’avons jamais fait parce que je l’ai regardée avec ma colocataire, ma meilleure amie, telle ou telle, donc c’est comme, je “J’ai vu ça. Je serai ton meilleur ami, mais je ne vais pas tomber dans ce que tu fais avec tous ces autres gars autour de toi.”

“C’est une fille formidable! J’aime passer du temps avec elle”, a-t-il maintenu. “Mais c’est juste différent.”

Bien que n’étant plus intéressés par Scheana de manière romantique, les caméras “Pump Rules” ont définitivement pris les deux en photo à plus d’une occasion. Nous avons donc dû demander à Robby ce que le nouveau venu Brett Caprioni avait dit lors de son premier confessionnal digne de grincer des dents.

“Oh, j’ai beaucoup envoyé ça”, a déclaré Hayes à propos du moment viral, nous assurant que Shay n’est “pas un mauvais baiser”.

Robby a dit que lui et Scheana sont des “amis” qui “discutent toujours”, ajoutant qu’elle “m’a contacté la semaine dernière pour mon anniversaire”.

“Moi aussi. Je n’ai pas eu de réponse”, a interrompu la star de “Siesta Key”, Juliette Porter, la future ex de Robby.

En ce qui concerne les suppositions des haineux selon lesquelles il passe d’une émission de télé-réalité à une émission de télé-réalité (“Bachelorette”, “Pump Rules”, “Siesta Key”) parce qu’il a faim de célébrité, le natif de Floride âgé de 31 ans a déclaré que cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

“Ce n’est pas ça du tout. Je pourrais être là-bas pour filmer la saison prochaine [of ‘Siesta Key’] en ce moment, mais je ne suis pas à cause de problèmes périphériques “, at-il expliqué.” Mais je saisis simplement les opportunités qui se présentent à moi. «La licence» est l’un des meilleurs moyens pour les portes de commencer à s’ouvrir aux gens, non seulement grâce au temps d’antenne que vous obtenez, mais également via les plateformes de médias sociaux que vous développez. Ces choses sont venues à ma rencontre. “

“[‘Siesta Key’] est certainement l’un des plus amusants que j’ai fait, certainement l’un des plus rémunérateurs que j’ai fait, donc c’est génial “, a-t-il ajouté.” L’été a été amusant. J’avais l’impression que c’était une bonne représentation d’un bon Robby Hayes bien équilibré et de ce que je suis, pas seulement ma vie amoureuse. “Le Bachelorette” était juste moi sur les dates. “

Bien que la saison 3 de “Siesta Key” ne se concentre pas uniquement sur la vie amoureuse de Robby, il a trouvé son chemin dans la série via une relation avec Juliette.

Restez à l’écoute pour l’interview intéressante de TooFab avec l’ancien couple.

“Siesta Key” est diffusée le mardi à 20 h. sur MTV, et “Vanderpump Rules” est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

