Robert De Niro dénonce le climat politique dans le discours du SAG

Robert De Niro a dénoncé le climat politique “désastreux” des États-Unis en acceptant un Life Achievement Award au Screen Actors Guild Awards (SAG) dimanche (19.01.20).

L’acteur de 76 ans est un critique vocal du président Donald Trump et a utilisé son temps sur scène au Shrine Auditorium de Los Angeles pour dénoncer “l’abus de pouvoir” manifesté et a juré de ne pas garder le silence.

Il a dit: “Il y a du bien et du mal, du bon sens et des abus de pouvoir.

“En tant que citoyen, j’ai le droit d’exprimer mon opinion.

“Si j’ai une voix plus grosse à cause de ma situation, je vais l’utiliser chaque fois que je vois un abus flagrant de pouvoir … C’est tout ce que je vais dire à ce sujet ce soir.”

Plus tôt dans son discours, l’acteur «irlandais» a affirmé qu’il était souvent «inquiet» de trouver un autre emploi.

Il a déclaré: “En tant qu’acteurs, nous ne faisons pas de tours de victoire. Nous sommes trop inquiets de ce que sera notre prochain travail.”

Il a continué à taquiner un projet à venir qu’il a avec Leonardo DiCaprio – qui lui a remis le prix – et son fréquent collaborateur Martin Scorsese.

Il a plaisanté: “Au moins je sais que j’ai une autre année d’assurance maladie.”

La star légendaire a ensuite fait l’éloge de la “communauté d’acteurs” dont il fait partie.

Il a déclaré: “J’ai été perplexe sur ce que je devais dire pour exprimer ma reconnaissance pour ce prix ce soir, mais plus que cela, faire partie de cette communauté d’acteurs, pour pouvoir avoir une carrière dans la dignité et l’épanouissement créatif.

“Nous, en tant qu’acteurs, ne faisons pas tout seuls. Nous ne pouvons pas tout faire seuls. Nous dépendons les uns des autres pour la collaboration dans notre travail et le soutien et la camaraderie à l’écran et hors écran, et pour cela, je suis tellement reconnaissant . ”

Leonardo avait accueilli De Niro – avec qui il avait travaillé pour la première fois sur ‘This Boy’s Life’ en 1993 – sur la scène après avoir présenté pour la première fois une bobine de faits saillants du travail de l’acteur.

Il a déclaré: “Le rôle d’un acteur est de nous faire sentir qu’il nous emmène vers de nouveaux endroits, en utilisant ses compétences pour nous guider vers une compréhension plus profonde de l’humanité.

“Depuis près de 50 ans, les performances de Robert De Niro font exactement cela.

“Il nous a étonnés par ses représentations de héros et de méchants, de prêteurs et de dirigeants, de rêveurs et de sociopathes. Ses personnages ont fait écho à travers notre culture dans des films emblématiques.”

