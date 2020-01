2020-01-16 20:30:05

Robert De Niro “ne peut pas imaginer” la vie sans Martin Scorsese, car le couple est un ami proche depuis plus de 40 ans.

L’acteur de 76 ans est un ami proche du cinéaste de 77 ans depuis plus de 40 ans et a déclaré que leur lien à vie – qui a commencé lorsque Robert a joué dans le film de Martin en 1973 “ Mean Streets ” – signifie beaucoup pour lui.

Robert a expliqué: “Je me considère très chanceux d’avoir une aussi longue relation avec lui. Je ne peux pas imaginer ma vie sans cela.”

Le couple a travaillé ensemble sur neuf films, dont leur dernière collaboration “ The Irishman ”, qui co-met en vedette Al Pacino et Joe Pesci et est nominé pour 10 Oscars et quatre Screen Actors Guild Awards.

Et Robert dit que travailler sur le film Netflix était “spécial” pour toutes les personnes impliquées, car il a dit que Martin peut être “très sensible” sur les stars qu’il jette pour ses projets.

La star de “Taxi Driver” a déclaré au magazine People: “Faire ce film était si spécial pour nous tous, peu importe ce qui s’est passé. La bonne réception est la cerise sur le gâteau.

“Marty est très sensible aux gens et aux acteurs. Il prend ce que les acteurs lui donnent et l’utilise. Il est conscient et bien informé des choses et aime lire des trucs. Les réalisateurs doivent être bien équilibrés dans de nombreux aspects de la vie. Il est vraiment génial.”

Pendant ce temps, Robert a également un lien étroit avec sa co-star Al Pacino, qui a récemment déclaré que le couple s’était “aidé” tout au long de leur vie, après être devenus amis en 1968.

Il a déclaré: “Au début de notre carrière, nous nous sommes connectés de temps en temps et nous avons constaté que des choses similaires nous arrivaient. Nos vies ont pris un tout autre genre de chose.

“[Camaraderie] nous a réunis … Nous sommes vraiment proches. Nous ne nous voyons pas beaucoup, mais quand nous le faisons, nous avons découvert que nous partagions certaines choses. D’une certaine manière, je pense que nous nous sommes entraidés tout au long de la vie. “

