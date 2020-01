Robert Downey Jr a pitié de son fils

2020-01-24 12:30:06

Le fils de Robert Downey Jr. a “eu pitié” de lui et a fait d’Iron Man son personnage Marvel préféré à nouveau.

L’acteur de 54 ans – qui a un fils Indio, 26 ans, la première femme Deborah Falconer et son fils Exton, sept ans, et sa fille Avri, cinq ans, avec son épouse Susan – a dépeint le personnage pendant 11 ans et a vu son alter ego tomber dans et en disgrâce avec ses enfants au fil des ans.

Il a dit: “Ça s’est passé comme ça …

“[My son] était en moi, puis il est entré dans Nick Fury et puis il s’agissait de Black Panther, et maintenant il a pitié de moi et joue à nouveau avec mes figurines. ”

Robert peut ensuite être considéré comme l’expert en titre des animaux dans “ Dolittle ” et a admis avoir interagi avec les créatures virtuelles dans le film lui avait donné l’impression d’halluciner.

S’adressant à l’animateur de talk-show Graham Norton, il a déclaré: “Parfois, cela fonctionne contre des écrans verts, ou avec des acteurs animaux vêtus de costumes verts, ou avec quelque chose au bout d’un bâton – comme des hallucinations habituelles!”

La star américaine a adopté un accent gallois pour le film, qu’il jugeait “passable”, et a expliqué qu’il était attiré par le rôle parce que c’était “quelque chose de différent” par rapport à d’autres personnages célèbres qu’il a représentés à l’écran dans le passé.

Il a dit: “C’est un accent gallois passable, ce qui est bon pour moi. Je voulais faire quelque chose de différent après Sherlock et Chaplin et j’avais lu à propos de ce docteur fou du 19ème siècle – Dr. Price, donc j’ai basé mon personnage sur lui . ”

L’interview complète avec Robert est diffusée sur ‘The Graham Norton Show’ vendredi soir (24.01.20) sur BBC One.

