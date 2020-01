Robert Downey Jr. a une question brûlante pour son chat

Robert Downey Jr. est surtout connu pour son rôle de Tony Stark dans la franchise «Iron Man». Dans son dernier projet, «Dolittle», son personnage, le Dr John Dolittle, peut parler aux animaux. Voici ce que Downey a dit qu’il demanderait à son chat s’il pouvait avoir une conversation avec lui.

Robert Downey Jr. dit qu’il “tuerait” ses chats

Robert Downey Jr. assiste à la première mondiale de “Dolittle”. | Taylor Hill / WireImage

Downey et sa femme, Susan, ont deux chats nommés Monty et D’Artagnan.

Dans une vidéo pour Architectural Digest, le couple a fait une tournée

de leur maison, qui comprend un aperçu de leurs bébés en fourrure. Lors d’une interview en 2011

avec “Men’s Fitness”, Downey a dit qu’il ferait n’importe quoi pour ses chats:

Je tuerais pour ces jeunes petites âmes félines, ces deux garçons. Je les protégerais de ma vie. Il y a dix-huit mois, je dis: «Je ne veux pas d’animaux de sauvetage à moins de 10 mètres de l’une de mes résidences, je suis désolé. Je ne veux pas d’animaux maltraités, comme un trépied. »J’étais catégoriquement opposé à l’idée. Et maintenant, je ne pouvais pas imaginer vivre sans eux.

Downey a également déclaré à «Men’s Fitness» que sa femme devait demander

lui de cesser de montrer aux gens des photos de leurs chats. “Je suis devenu l’un de ceux

les gens où la Missus est comme, “Ils ne veulent pas voir des photos iPhone de notre

chatons en ce moment. Arrête ça. “” L’acteur a admis qu’il était même un peu en larmes quand

il voit des publicités sur la cruauté envers les animaux. “[Those commercials] tuez-moi », Downey

m’a dit.

La question que Robert Downey Jr. poserait à son chat

Robert Downey Jr. et Susan Downey | Taylor Hill / WireImage

Lors d’une interview avec Fandango, Downey est demandé ce qu’il demanderait à ses chats s’il pouvait parler aux animaux, comme son personnage dans “Dolittle”. Comme vous vous en doutez probablement, Downy a eu une réponse amusante. «Je demanderais à Monty:« Pourquoi réveillez-vous Mme Downey tous les matins à 17 h 30? », A répondu Downey. «Et comment pouvons-nous résoudre ce problème? Je ferais un accord parallèle avec lui. »

La femme de Downey a dit qu’elle poserait à leur autre chat, D’Artagnan, une question différente:

Je demanderais à D’Artagnan, Dart, notre autre chat… Je veux juste savoir s’il est content, parce que tu ne peux pas lire ce chat du tout. C’est une lecture difficile et il semble vraiment timide, mais je pense que dans un combat de rue, il abattre n’importe quel autre chat. Mais il a l’air moelleux et gentil et tout ça. Je veux juste savoir, “Es-tu heureux?” Je veux juste m’assurer qu’il est heureux.

Quelle est la prochaine étape pour Robert Downey Jr.

Downey a quelques projets en préparation après «Dolittle». Suivant

est apparu une rumeur dans le film “Black Widow”. Après cela, il est prêt à

apparaître dans “All-Star Weekend”. Il devrait ensuite être dans le film “Sherlock

Holmes 3 », dont la date de sortie est 2021. Downey serait également en vedette

dans un biopic John Brinkley, dans lequel il jouera le rôle du Dr John Brinkley.

Lire la suite: Quelle

Robert Downey Jr. a prévu après «Avengers: Endgame»

