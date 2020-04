Robert Downey Jr. célèbre le 55e anniversaire des travailleurs de première ligne

2020-04-05 20:30:07

Robert Downey Jr. a fêté son 55e anniversaire en faisant l’éloge des travailleurs de première ligne au milieu de la pandémie de coronavirus.

La star de “ Avengers: Endgame ” a profité de son grand jour pour apporter son soutien et sa gratitude à ceux qui travaillent dur pour protéger le monde du virus, qui a coûté la vie à des milliers de personnes dans le monde.

Il a écrit sur Instagram: “‘Si vous n’aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude …’ #mayaangelou #happybirthday #Poet #Activist 1928-2014 C’est un honneur de partager un anniversaire avec cette grande #femme, et une nécessité d’exprimer ma #gratitude aux personnes suivantes: #Travailleurs de la santé, aides en soins personnels et en soins à domicile, premiers intervenants, toute personne occupant un emploi de service actif, ainsi que les forces de l’ordre, la garde nationale, tous les services armés, etc … Quiconque brave l’exposition au # service des autres – Fièrement, RDJ (sic) ”

Les amis et co-stars de Robert se sont précipités sur les réseaux sociaux pour envoyer leurs vœux d’anniversaire, Chris Evans écrivant sur Twitter: “Joyeux anniversaire à l’un de mes favoris absolus! Je t’aime 3000, @RobertDowneyJr (sic)”

Gwyneth Paltrow a partagé: “Avant de coucher ce jour, je dois souhaiter à mon cher, cher @robertdowneyjr un joyeux anniversaire. Le voici en train de porter un toast à notre mariage, au cours duquel son humour a suscité mon look habituel de pure joie / choc chaque fois qu’il est près. Il est mon frère, ami et partisan. Un méga génie, et le plus étrange écrivain de comédie de tous les temps. Je sais que toute notre famille @marvel se joint à moi pour lui souhaiter une très bonne journée. Aimez-vous Robert? Laissez-le vous entendre si vous le faites. Nous vous aimons RDJ (sic) ”

Mark Ruffalo a écrit: “Je vous envoie tous les câlins virtuels pour votre anniversaire, @RobertDowneyJr … Je vous aime à la vie, 3000. C’est un honneur de connaître un homme si généreux et complexe. (Sic)”

