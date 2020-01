Robert Downey Jr. dit que 90% de mes amis noirs approuvent le rôle de Tropic Thunder – Joe Rogan Experience

Alors que beaucoup ont pris ombrage avec Robert Downey Jr.Le rôle de “Tropic Thunder”, l’acteur a révélé que certains de ses proches confidents étaient en plein soutien.

La star de “Iron Man” portait Blackface pendant la majeure partie du film de 2008 en incarnant Kirk Lazarus, un acteur de la méthode blanche qui a subi une “altération de la pigmentation” pour incarner une personne de couleur dans de nouveaux projets.

“Il était impossible de ne pas que ce soit un cauchemar offensant pour un film. Et 90% de mes amis noirs étaient du genre” Mec, c’était génial “”, a révélé l’homme de 54 ans “L’expérience Joe Rogan” Podcast.

En ce qui concerne les 10% restants, Downey a dit qu’il comprenait d’où ils venaient.

“Je ne peux pas être en désaccord avec eux, mais je sais où était mon cœur et je pense que ce n’est jamais une excuse pour faire quelque chose qui est hors de propos et pas de son temps, mais pour moi, c’était juste mettre – une explosion casquette. “

L’acteur – qui a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle – a expliqué comment s’est déroulée l’opportunité de travailler sur le projet Ben Stiller.

“Quand Ben a appelé et a dit:” Hé, je fais cette chose “et, vous savez, je pense que Sean Penn l’avait transmis ou quelque chose. Peut-être à bon escient. Et je me suis dit:” Ouais, je vais le faire “- puis j’ai commencé à penser: «C’est une idée terrible, attendez une minute», se souvient Downey.

“Et puis je me suis dit:” Tiens bon mec, deviens réel ici, où est ton cœur? ” Et mon cœur est – je deviens noir pendant un été dans mon esprit, donc il y a quelque chose pour moi “, a-t-il poursuivi. “L’autre chose, c’est que je retiens la nature de l’hypocrisie insensée et impliquée des artistes et de ce qu’ils pensent pouvoir faire à l’occasion. Juste mon avis.”

Downey a noté que le film a reçu plus de condamnation pour le portrait de Stiller d’une personne handicapée mentale et l’utilisation du mot «retardé».

“Et au fait, le plus drôle, c’est que toute la chaleur a été déviée vers Ben et Simple Jack”, a expliqué Downey. “C’est ce qui a énervé les gens. Et je dis” Ouf, génial! ” Mais on ne sait jamais quand ça va être votre séjour dans le baril – j’ai été des deux côtés de cette pièce. “

Dans des interviews passées, il a défendu le rôle comme moins épouvantable que les portraits précédents de Blackface.

“En fin de compte, il s’agit toujours de savoir à quel point vous vous engagez envers le personnage”, a-t-il déclaré. Divertissement hebdomadaire en 2008. “J’ai plongé avec les deux pieds. Si je ne sentais pas que c’était moralement sain, ou qu’il serait facilement mal interprété que je suis juste C. Thomas Howell dans [1986’s “Soul Man”], Je serais resté à la maison. “

Quant à savoir si quelqu’un l’a averti de ne pas jouer le rôle controversé, Downey a cité sa propre mère.

“Ma mère était horrifiée”, s’est exclamé Downey. “‘Bobby, je te le dis, j’ai un mauvais pressentiment à ce sujet.’ Je me disais: “Ouais moi aussi, maman.” “

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Les amis célèbres de Gwyneth Paltrow l’ont rejointe lors de la projection au Goop Lab