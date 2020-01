Robert Downey Jr. et Jimmy Fallon Cold Read Cue Cards for Prescriptions Parody Ad

L’un des plus grands défis pour quiconque est d’essayer de lire à froid quelque chose sans le gâcher ou de casser le caractère … tout comme Bill Hader, qui se débattait à chaque fois que Stefon apparaissait sur “Saturday Night Live.”

Bien, Jimmy Fallon apporté ce défi à Robert Downey Jr. sur “The Tonight Show” mercredi soir avec une publicité parodique pour un médicament contre les allergies et nous devons donner des accessoires où ils doivent. Robert a fait un travail fantastique (la plupart du temps) pour rester ensemble alors que lui et Fallon lisaient à tour de rôle certaines des lignes ridicules de la fausse publicité.

Elle a certainement mieux fait que Fallon, les fans de “SNL” de la vieille école savent qu’il a ri à travers presque tous les sketchs dans lesquels il est apparu tout au long de sa course dans le vénérable sketch sketch de fin de soirée.

Nous pensions vraiment qu’ils auraient des «effets secondaires courants» pour les directions folles qu’ils auraient pu prendre là-bas, mais ils l’ont plutôt traité comme s’ils étaient satisfaits de nouveaux patients prenant ce médicament et en parlant simplement. Et d’autres choses aléatoires, parfois sans rapport.

“Si votre érection dure plus de quatre heures, cela n’a rien à voir avec Zynerma”, a déclaré Robert avec un air sérieux sur le visage, avant d’ajouter: “Mais félicitations!

“Saviez-vous que vous pouvez faire votre propre Tylenol fait maison?” Demanda Jimmy. “Tout ce dont tu as besoin, c’est de Skittles et de la vodka.”

Avant chaque ligne, ils tournaient le dos à la caméra, donc quand ils se tourneraient, ils verraient leurs lignes pour la première fois. Et pourtant, Robert était toujours capable d’émoter correctement en disant: “Voici une liste de tout ce à quoi je suis allergique: l’amour.”

Apparemment, le contenu de l’esquisse n’était pas la seule chose dont les gars n’étaient pas au courant, car ils pensaient tous les deux que c’était fini avant même d’avoir terminé. Et les choses devenaient de plus en plus ridicules.

Enfin, les deux ont dû partager un échange: “J’ai vécu à l’arrière d’un Walgreens pendant trois ans parce que mon bras était coincé dans la machine à tension artérielle.”

C’était une histoire sordide qui devint en quelque sorte du fourrage pour un épisode de “My 600-Pound Life” avec des notes de “To Catch a Predator”. C’était – à juste titre – bizarre.

Nous ne savons pas si c’était plus ridicule ce qu’ils disaient ou leur tentative de capturer l’apparence et les styles des gens dans les années 90. D’accord, cette partie était terriblement précise. Disons simplement que le grunge n’était pas représenté dans les publicités sur les médicaments.

