Robert Downey Jr et Tom Holland Star dans Astonishing Back To The Future Deepfake

Dans “Avengers: Endgame”, Tony Stark se moquait des règles du voyage dans le temps introduites dans “Back To The Future”.

Mais cela ne s’est pas arrêté Robert Downey Jr. et Tom Holland d’apparaître dans le classique de 1985 de Robert Zemeckis dans un deepfake étrangement homogène faisant les tours viraux cette semaine.

Créé par l’utilisateur Youtube EZRyderX47, le clip étonnant remplace Christopher Lloyd comme Doc Brown avec RDJ, tandis que son jeune protégé Avengers prend Michael J. Foxchez Marty McFly.

La vidéo a été visionnée plus de 3 millions de fois.

Ironiquement, si Spider-Man n’avait pas été saupoudré par le vivanage, le casse-temps aurait très bien pu être son idée à la place, puisque Peter Parker a proposé la plupart de ses meilleurs plans de films classiques.

Deepfakes utilise une technique d’apprentissage automatique qui identifie les marqueurs sur une vidéo existante d’une personne, et en utilisant une base de données de photographies et / ou vidéo d’une deuxième personne, peut rendre le visage de cette dernière sur la première.

Les vidéos truquées deviennent de plus en plus convaincantes et soulèvent déjà des questions morales et juridiques concernant la fausse pornographie et la pornographie de vengeance, les fausses nouvelles et les canulars malveillants.

EZRyderX47 a créé un certain nombre de mash-ups deepfake impressionnants au cours des sept derniers mois, faisant Keanu Reeves Wolverine, Clint Eastwood Crocodile Dundee, et même inversant le hachage Spider-Man / Back To The Future – bien que celui d’Andrew Garfield – en le remplaçant avec Michael J. Fox.

Le mois dernier, Facebook a déclaré qu’il allait commencer à interdire les vidéos deepfake qu’il jugeait délibérément essayer d’induire les gens en erreur, sans révéler qu’elles avaient été modifiées; les vidéos de satire et de parodie ne sont pas incluses.

