Robert Downey Jr.explique exactement comment Iron Man pourrait revenir dans le MCU après tout

Peu importe que Tony Stark soit mort dans Avengers: Fin de partie et ait reçu les funérailles d’un héros mettant en vedette presque tous les joueurs de l’univers cinématographique Marvel. Les fans veulent toujours qu’il revienne. Et aussi rapide et lâche que le MCU joue avec les lois du temps et de la nature, ce n’est pas hors de question.

Certes, à ce stade, Downey ne reviendrait probablement pas pour autre chose qu’un petit rôle ou une voix off – mais cela pourrait en fait être possible maintenant que le multivers a été introduit.

Le multivers ouvre toutes sortes de portes à Iron Man

Pendant de nombreuses années, les bandes dessinées ont joué avec l’idée d’univers parallèles connus collectivement comme les multivers – sphères d’existence où un héros particulier peut vivre sa vie très différemment de l’histoire classique que la plupart des fans occasionnels connaissent.

Pendant de nombreuses années, les films de super-héros et les émissions de télévision n’ont pas introduit le concept parce que (a) la technologie n’était pas là et (b) il y avait un sentiment que le multivers pourrait confondre les fans.

Maintenant, cependant, la technologie a évidemment rattrapé son retard, tout comme les films et les émissions de télévision. Les émissions CW Arrowverse ont travaillé dans des multivers pendant des années, en particulier dans The Flash.

Les films sont entrés en scène lorsque la liberté d’animation a fait de Spider-Man: Into the Spider-Verse une sensation passionnante et nouvelle, car il a fallu le récit familier de Spidey et lui a raconté de nombreuses façons différentes.

L’univers cinématographique Marvel a fait apparaître le multivers dans Spider-Man: loin de chez soi, et bien que le multivers n’ait pas vraiment joué là-bas, il reviendra évidemment, en particulier depuis qu’un prochain film Marvel s’appelle Dr. Strange dans le Multivers de la folie. Iron Man pourrait-il donc vivre à nouveau dans un autre univers?

Robert Downey Jr n’exclut rien

. a discuté de l’idée dans un article plus tôt ce mois-ci, qui cite Downey lui-même comme essayant de l’avoir dans les deux sens. Il a dit:

“Ouais, tout pourrait arriver, j’apprécie vraiment … en ce qui me concerne, j’ai raccroché mes pistolets et je suis bon de le laisser partir. Je pense aussi que Marvel est sur ce chemin maintenant où ils essaient un tas d’autres trucs. Je suis ravi pour eux de voir comment tout cela se passe. “

En d’autres termes, cela ressemble à Downey qui dit “Probablement pas, mais certainement peut-être”. En d’autres termes, ne dites jamais jamais, mais ne retenez pas votre souffle. Sean Connery a dit un jour qu’il n’apparaîtrait plus jamais en tant que James Bond une fois qu’il aurait abandonné le rôle en 1971, mais il a en effet repris le rôle 12 ans plus tard avec le sciemment intitulé Never Say Never Again.

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Downey pourrait prêter sa voix à un projet MCU, que ce soit pour l’animation What If…? De Marvel série qui sortira en première sur Disney + l’année prochaine, ou s’il exprime une sorte d’intelligence artificielle de type Jarvis.

Est-ce que ‘Dolittle’ forcera le retour de Tony Stark?

Les spéculations selon lesquelles Downey redeviendrait Tony Stark après tout ont augmenté après que son film troublé Dolittle ait été bombardé au box-office. Si Downey ne le savait pas déjà, il a découvert que son nom seul ne pouvait plus vendre un film. Le budget avait grimpé à environ 175 millions de dollars, et seul un brut semblable à Marvel aurait rendu le film rentable. Même les fans les plus optimistes ne prédisaient pas cela pour Dolittle.

Certains disent que cela signifie qu’il est beaucoup plus probable que Downey se replie sur le filet de sécurité de Disney et Marvel. IMDB répertorie Downey comme ayant un “rumeur” dans Black Widow. S’il est là-dedans, cela aurait du sens pour deux raisons.

Tout d’abord, puisque Black Widow est un prequel, Iron Man n’a pas besoin de tromper la mort pour y être. Deuxièmement, il serait approprié que Downey apparaisse étant donné que Black Widow a fait ses débuts dans Iron Man 2. Dans ce cas, le multivers ne serait pas du tout nécessaire.

Personne ne devrait placer de paris sur le retour d’Iron Man, il peut également être judicieux de ne pas parier contre. Que les jetons tombent où ils peuvent.