Robert Downey Jr. semble avoir terminé avec MCU et Iron Man sur “ The Joe Rogan Experience ”

Robert Downey Jr. dépeint Tony Stark de MCU depuis plus de dix ans depuis la première d’Iron Man en 2008. Maintenant, avec Avengers: Fin de partie ayant amené son histoire à sa conclusion, les fans se demandent si c’est la dernière fois qu’ils verront Tony Stark et Iron Man dans le MCU. Lors d’une récente conversation avec Joe Rogan, Robert Downey Jr. a semblé confirmer qu’il en avait fini avec le MCU et Iron Man, et a discuté de la sensation d’avoir atteint la fin de cette partie de sa vie.

Robert Downey Jr. dit à Joe Rogan qu’il a probablement fini avec MCU

Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson | Matt Winkelmeyer / .

Au cours de sa conversation avec Robert Downey Jr. sur l’expérience Joe Rogan, Joe Rogan a posé la question dans l’esprit de tous les fans de MCU.

Il demande à Downey: «La porte d’Iron Man est-elle totalement fermée parce que je ne le crois pas. Vous pouvez traverser le temps maintenant. Il y avait, vous savez, vous avez déjà ouvert cette porte. “

Downey répond: «Permettez-moi de vous poser une question. Si je ramassais le maillot et le mettais, ne te sentirais-tu pas un peu comme, merde. “

Downy ajoute plus tard: «Pour moi, redémarrer n’est pas envisageable. J’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais avec ce personnage. Il faudrait qu’il y ait un argument super convaincant et une série d’événements qui le rendaient évident. Mais l’autre chose est que je veux faire d’autres choses. »

Cependant, il semble que Joe Rogan pourrait facilement envisager le retour d’Iron Man. Il dit à Downey: «S’ils ouvraient cette machine à voyager dans le temps et que vous sortiez, j’imagine juste le moment où tout le monde devient fou. Ce serait génial! J’adorerais ça, mais j’aimerais aussi que tu raccroches. »

Comment Robert Downey Jr. se sent maintenant qu’il a fini

Certainement, c’est un grand changement pour Robert Downey Jr.La star travaille avec le MCU depuis des années maintenant, et avec son rôle complet, les choses seront sûrement différentes.

“Regardez, c’est juste, c’est 2020 et je ne suis pas un TOC, mais je continue de penser – voyez clairement. Voyez clairement même si votre vision va. Et c’est difficile parce que j’ai l’impression que nous sommes tous secoués par des sentiments ou de l’ego ou des peurs ou de petits éclats de ressentiments, ou des intuitions liées à quelque chose de plus élevé, mais vous pensez que c’est hors de votre portée », a commencé à expliquer Downey à Joe Rogan.

La star a continué: «C’était donc un moment parfait et j’ai pu aller dîner avec un groupe de gens de Marvel hier soir, et en quelque sorte avoir un peu de fermeture supplémentaire. … Et j’étais comme woah, c’était un peu comme, une très grande chose culturelle. »

“Nous étions là, en train de vivre tout cela quand il est sorti, puis nous nous voyons sur le tapis rouge, et ce n’est pas intime, et nous n’avions pas vraiment eu la chance de ne rien faire et de simplement passer du temps”, a-t-il dit. expliqué. «La nuit dernière, j’ai eu l’impression de fermer un peu le cercle des choses.»

Des bombes «Dolittle» au box-office

Robert Downey Jr. | Dave J Hogan / .

Malheureusement pour Robert Downey Jr., sa récente incursion dans d’autres projets avec Dolittle ne s’est pas exactement déroulée.

Le film a rapporté 29 millions de dollars le week-end d’ouverture, définissant finalement une perte pour Universal Studios. Scott Mendelson a écrit dans Forbes: «Il y a beaucoup de choses qui ont mal tourné avec Dolittle, mais le principal d’entre eux dépensait de l’argent MCU (et donnait à Downey Jr.un chèque de paie MCU) pour jouer à quelqu’un d’autre qu’Iron Man.»

James Grebey de GQ rapporte: «La performance de Downey dans Dolittle a été largement critiquée, en particulier son accent, qui semblait dériver difficilement d’un coup torturé à quelque chose de vaguement gallois à un timbre jamaïcain (non intentionnel?). Pourtant, cela semble injuste, mais tout le blâme pour la réception désastreuse de Dolittle aux pieds de Downey. “

Maintenant, les fans se demandent si le bombardement de Dolittle signifiera un retour au MCU pour Robert Downey Jr., mais sur la base de son apparition sur The Joe Rogan Experience, cela ne semble pas comme ça.