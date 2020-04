Robert Englund présente l’avenir de Freddy Krueger

Difficile à croire, mais cela fait 17 ans que Robert Englund n’a pas joué pour la dernière fois avec Freddy Krueger sur grand écran, mais il espère que “Freddy contre Jason” ne sera pas sa dernière sortie dans un film “Nightmare on Elm Street”.

Alors qu’Englund a déclaré à TooFab qu’il n’avait pas l’intention de rejouer le tueur de rêve, il adorerait un caméo dans tout ce qui se passerait par la suite – et a quelques idées à lui concernant où la série devrait et pourrait aller.

La confrontation de 2003 entre les deux icônes de l’horreur a marqué la dernière apparition officielle de Freddy d’Englund, bien qu’il se soit reculé dans le pull rouge et vert pour un épisode de 2018 “Les Goldbergs”. Entre ces deux projets, Platinum Dunes – qui a fait les redémarrages de “Texas Chain Saw Massacre” et “Vendredi 13” – a tenté de redémarrer “NOES” avec Jackie Earle Haley en balançant le gant de Freddy.

Bien que ce film de 2010 ait bien fonctionné au box-office, il n’a pas été un succès auprès des fans de la série et aucune suite ne s’est produite. Au cours de la décennie qui a suivi sa sortie, les droits de “NOES” et de Freddy lui-même sont revenus au domaine de Wes Craven, qui a récemment pris des emplacements sur où prendre la série suivante.

TooFab a rencontré Englund, maintenant âgé de 72 ans, au sujet de sa nouvelle série Travel Channel “True Terror with Robert Englund”. Nous en verrons plus sur son émission plus tard cette semaine – mais voici ce qu’il a dit sur l’avenir de Freddy.

TooFab: Mis à part les problèmes de droits, pourquoi pensez-vous qu’il y a tant de problèmes avec les franchises d’horreur des années 80 – Nightmare, vendredi 13, Child’s Play, Texas Chain Saw – ils ont du mal à se connecter au public maintenant. Que pensez-vous de cette déconnexion?

Eh bien, je pense qu’ils font tellement partie de la culture maintenant qu’ils ont été un peu dilués. Et aussi, je pense que les remakes ont été précipités. Je sais que le remake de “A Nightmare on Elm Street” était prématuré. Nous aurions dû faire un autre film “Freddy vs Jason”, puis attendre, ils auraient dû attendre cinq ou dix ans. Et je pense que c’est la même chose avec Child’s Play … Je pense qu’ils font tellement partie de la culture et qu’ils sont tellement rediffusés et qu’ils sont disponibles sur DVD.

Vous faites apparaître un Blu-ray, par exemple, un Blu-ray avec des extras de “Freddy vs Jason” ou “Wes Craven’s New Nightmare” et vous le mettez sur un écran plat de 50 pouces. Il a l’air mieux que lorsqu’il est sorti dans les films. Et si vous êtes un garçon de 12 ans et que vous l’avez découvert, vous allez l’adorer. Vous comprenez. Nous n’avons donc pas encore besoin d’aller après cette génération.

Ils doivent également reconnaître quel est le secret. Le secret de “Nightmare on Elm Street” est la perte d’innocence et les enfants doivent être comme des enfants du Midwest, ils ne peuvent pas être des enfants branchés, chic et junkie. Ils doivent être des enfants d’Amérique centrale qui pensent qu’ils sont un peu branchés et qu’ils sont cooptés par le mal et qu’ils perdent leur innocence à tous les niveaux; sexuelle, violence, meurtre, mort, réalisation des défauts de leurs parents, toutes ces choses.

Mais parce que notre société est maintenant plus endommagée à cause de la crise des opioïdes, à cause de la diversité incroyable, à cause de l’ouverture maintenant avec le genre et la sexualité, ces enfants doivent maintenant être différents des enfants du “cauchemar” original et quelqu’un doit écrire un lot différent d’enfants et Freddy doit être un autre type de mal. Son mal doit être, il doit jouer avec ce qu’ils aiment dans la culture.

S’ils refont Nightmare 2, par exemple, et traitent vraiment du sous-texte, Freddy joue avec la sexualité de ce garçon. Mais le fait que nous soyons beaucoup plus à l’aise avec ça maintenant, je pense que ce serait vraiment amusant d’avoir Freddy jouer avec un enfant qui est gay. Peut-être qu’un garçon ne l’est pas. Jouer avec eux. Tentez-les. Obligez-le à sortir du placard ou à y retourner et nous pouvons le faire. Le public l’accepterait maintenant. Freddy ferait ça parce qu’il est dans ta tête. Mais cela va prendre quelqu’un de très intelligent pour le faire.

Encore une fois, vous regardez Nightmare 3, le favori des fans “Dream Warriors”, vous voulez prendre cet endroit où ils se rencontrent tous et peut-être que certains des enfants sont là pour la désintoxication. Vous devez pousser toutes ces choses un peu plus loin. Quels que soient leurs problèmes, amusez-vous vraiment avec l’un des enfants souffrant de TOC et demandez à Freddy d’exploiter cela? Je pense que nous pourrions le faire parce que c’est 2020 maintenant. Un enfant pourrait être autiste. Obtenez un acteur autiste et jouez vraiment avec ça et comment Freddy le tourmenterait. Mais je pense que c’est le genre de façon dont vous devez le rafraîchir.

TooFab: Maintenant que le domaine Craven a de nouveau les droits. Quelqu’un vous a-t-il réellement parlé de quelque chose?

Personne ne m’a parlé. J’adorerais être invité à faire un caméo dans n’importe quel projet, mais je ne veux pas jouer à Freddy. Je pense qu’il y a une tradition de camées dans les remakes. Surtout dans les films d’horreur et de science-fiction et de fantaisie ou les comédies musicales – je pense que Rita Moreno est dans le nouveau “West Side Story” de Spielberg faisant un caméo – c’est comme si vous donniez une bénédiction à le projet si vous faites un caméo. Je pense que ce serait amusant.

Mais je suis très encouragé maintenant que les droits sont revenus au domaine de Craven parce que j’aime vraiment les enfants de Wes. Ils sont vraiment intelligents comme Wes l’était, Wes est un génie. Et je connais Jonathan et je connais sa fille et ce n’est pas comme si nous traînions ou quoi que ce soit, je ne les ai pas vus depuis des années. J’espère juste qu’ils prennent le temps de regarder toutes les choses qui ont été soumises au cours des 10 dernières années. Et cela signifie vous enfermer à la maison ou dans un hôtel quelque part sur la plage, vous savez, et simplement envoyer pour le service en chambre et passer par tout cela. Bon moment pour ça!

Je soupçonne que non seulement il y a de superbes nouveautés, mais je pense qu’il pourrait y avoir deux ou trois choses qui ont 5, 8, 10 ans qui pourraient être des seconds choix qui devraient être dépoussiérés et vraiment examinés. Ils peuvent avoir de très bons os et ont besoin d’un peu de rafraîchissement avec les personnages.

“True Travel with Robert Englund” est diffusé les mercredis à 22h sur Travel Channel.