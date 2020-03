Robert Herjavec, de Shark Tank, profite du travail à domicile pendant la quarantaine actuelle

Robert Herjavec de Shark Tank d’ABC a répondu aux questions sur les réseaux sociaux pendant la crise des coronavirus. Avec d’innombrables entreprises fermées ou travaillant à distance, l’investisseur millionnaire offre des conseils aux propriétaires d’entreprises et aux entrepreneurs sur la façon de faire face au déclin économique actuel.

Avec plus d’un demi-million d’abonnés sur Instagram, Herjavec fait également de la place pour publier des photos de sa femme, ancienne pro de Dancing With The Stars Kym Johnson, et de leurs jumeaux Hudson et Haven, âgés de presque 2 ans. Il a récemment inclus un autre membre de sa famille dans ses messages et comment ils obtiennent plus de temps de qualité ensemble en quarantaine.

Robert Herjavec de «Shark Tank» | Rodin Eckenroth / WireImage

Journée nationale du chiot

De nombreuses célébrités et propriétaires d’animaux de compagnie se sont rendus sur les réseaux sociaux hier en l’honneur de la Journée nationale des chiots. Présentant des photos avec leurs chiots, les passionnés d’Instagram ont profité de l’occasion pour montrer leurs compagnons canins le jour de leur cri spécial.

Herjavec s’est joint à lui avec une photo de son adorable Bichon Frise, Lola, ajoutant que puisqu’il doit maintenant gérer son entreprise à distance en raison des mesures de quarantaine nationales, il peut voir son chiot chéri quotidiennement.

«Lorsque vous réalisez que travailler à domicile signifie que chaque jour amène votre chiot au travail !! #nationalpuppyday », a-t-il publié sur Instagram, à côté d’une image de Lola dans son siège Shark Tank.

Copains de voyage

Ce n’est pas la première fois qu’Herjavec se vante de son Bichon. En juin, la star de Shark Tank a fait l’éloge de sa boule de fourrure à quatre pattes qui était son «compagnon de voyage le plus mignon» lors de la journée Take Your Dog To Work.

“J’ai le compagnon de voyage le plus mignon – Miss Lola! (désolé Kym !!) », il a légendé le message de son chien en train de faire une sieste. “Nous l’emmenons partout où nous allons, donc je suis toujours reconnaissant pour les hôtels acceptant les animaux comme @LQ où les membres de la famille à fourrure sont les bienvenus!”

Bénéficiant de ce niveau de beauté, la mignonne canine publie souvent des photos sur son propre compte Twitter sous le nom de Lola J. Herjavec. Bien qu’elle ne compte que 343 abonnés, la jolie présence de la chienne va certainement augmenter les chiffres.

Herjavec doit conquérir Lola

Johnson et Lola étaient une paire avant qu’Herjavec n’entre en scène. L’investisseur Shark Tank a révélé que lorsque Johnson et lui se sont mariés pour la première fois après avoir été jumelés à l’émission de télé-réalité ABC, Lola a mis un certain temps à se réchauffer.

“C’était juste elle (Kym) et Lola pendant longtemps, puis j’entre en scène, et Lola est très indépendante et habituée à s’asseoir à table pour le dîner”, a déclaré Herjavec en 2016 peu après le mariage du couple, selon Elle connaît. “Je viens et je me dis:” Pourquoi le chien à la table du dîner? “Nous traversons cette phase d’ajustement où Lola et moi essayons de comprendre où sont les limites, donc je pense que nos mains sont pleines de ça maintenant. “

Il n’a pas fallu longtemps à Herjavec et Lola pour former un lien étroit, ce qui a contribué à ouvrir la voie à l’arrivée de Hudson et Haven en 2018. Pour aider leur précieux chien à se préparer à l’arrivée de leurs bébés, le couple a demandé à Lola d’étudier avec un livre de sa propre.

“Ça ne devrait pas être l’inverse?!” Johnson a posté une photo de Lola lisant une publication spéciale pour les chiots. “Chien heureux, bon bébé … Merci pour le livre @deena_katz J’ai le sentiment que nous allons vraiment en avoir besoin! 🐶👶💕 », a-t-elle écrit dans la légende de la photo.»

Herjavec est peut-être un requin dans le tank, mais il est clairement un softie en ce qui concerne Miss Lola!