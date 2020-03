Robert Kirkman a-t-il révélé l’origine de l’apocalypse zombie?

Cela fait officiellement une décennie que l’épisode pilote de The Walking Dead a été diffusé sur AMC pour la première fois. Pendant près de 10 ans, nous avons vu Rick Grimes survivre à la dissolution complète de la société et de l’ordre et à la montée de l’apocalypse zombie, depuis le moment où il s’est réveillé à l’hôpital jusqu’à son dernier épisode émotionnel. Tout au long de la décennie, nous avons exploré la possibilité de survie, la coexistence pacifique entre les groupes, la maladie et le potentiel de guérison des soi-disant «marcheurs» infectés. La seule chose que The Walking Dead n’a pas encore touchée est pourquoi et comment l’apocalypse a commencé.

Robert Kirkman, écrivain et co-créateur de The Walking Dead, vient peut-être de répondre à une question que les fans se posent depuis la saison 1: d’où vient le virus?

* Cet article peut contenir des spoilers pour The Walking Dead.

Andrew Lincoln et Norman Reedus | AMC

Les fans ont interrogé Kirkman sur la cause de l’apocalypse zombie pendant des années et pendant toutes ces années, Kirkman n’a jamais craqué. Il n’a jamais donné de véritable réponse aux fans, connectant une fois en plaisantant l’émission à Breaking Bad d’AMC. Après que The Walking Dead ait atteint la saison 10 sans autant d’allusion ou de clin d’œil à la cause de l’épidémie, il semblait que le mystère ne serait jamais résolu. Autrement dit, jusqu’à ce qu’un fan fortuné reçoive une réponse de Robert Kirkman sur Twitter.

Quand un fan a demandé à Kirkman de nommer ce qui a créé exactement les marcheurs vicieux qui infestent l’humanité, il a simplement répondu par «Spore spatiale» le 22 janvier. Le tweet a depuis été supprimé. Cette source extraterrestre de terreur apocalyptique a d’abord semblé être une blague pour les fans, mais après avoir réexaminé certains teasers et histoires de bandes dessinées des éditions précédentes de la série de bandes dessinées The Walking Dead, les extraterrestres pourraient vraiment être la cause de l’épidémie de marcheur. Kirkman a exprimé son enthousiasme à l’idée que les extraterrestres soient les coupables dans le passé, disant: “une chose de science-fiction folle qui rendrait l’histoire d’autant plus étrange.”

Kirkman a exploré l’idée des extraterrestres dans une fin bonus pour le numéro 75 de la série de bandes dessinées The Walking Dead, où Michonne brandissant une épée laser explique qu’une civilisation extraterrestre a ramené les morts à la vie afin d’affaiblir et d’asservir finalement l’humanité.

Il est possible que Kirkman se soit fortement inspiré de la mère de tous les films de zombies, Night of the Living Dead, où la cause de l’épidémie de zombies était le rayonnement d’un satellite tombé. En fait, avant que Kirkman ne commence The Walking Dead, il s’est associé à l’artiste de bandes dessinées Tony Moore pour lancer une continuation du film d’horreur emblématique des zombies en noir et blanc.

En bref, cette révélation ne signifie presque rien pour les survivants de The Walking Dead. Même si une explication de l’apocalypse apporterait un peu de contexte et de clarté, cela ne servirait pas grand-chose à l’histoire. Après tout, qu’est-ce qui changerait si les survivants restants savaient pourquoi ils vivaient dans une apocalypse aux côtés de marcheurs mangeurs d’hommes?

Dans un Tumblr Q&A 2018, Kirkman a expliqué: «Cela ne pourrait pas être moins important pour l’histoire et la vie de ces personnages. Ce serait complètement hors de propos dans l’histoire. Honnêtement, si un scientifique de Washington venait vers le personnage et leur disait ce qui s’était passé, les personnages hausseraient les épaules et diraient «Oh… d’accord…» Cela ne changerait pas du tout leur vie… »

The Walking Dead a brièvement exploré la possibilité d’un remède en présentant Eugene comme un nouvel espoir de survie, mais après qu’il se soit révélé être une fraude, l’intrigue concernant un remède a été abandonnée et le point focal de la série est retourné là où il a été toujours appartenu: la survie. Kirkman a expliqué dans une interview que The Walking Dead serait «un spectacle ennuyeux» si l’histoire était terminée avec un remède en place.

Bien que la série de bandes dessinées soit terminée, cela ne signifie pas nécessairement que la série The Walking Dead se terminera de la même manière. Après tout, le spectacle s’est éloigné plusieurs fois de l’intrigue de la série comique. Cependant, le sujet de la cause de l’apocalypse restera probablement encore intact par le spectacle.

Le casting de Walking Dead | AMC

L’idée d’étrangers provoquant l’épidémie de marcheur a des fans de la scission de The Walking Dead.

“Robert Kirkman a dit que l’épidémie de zombies dans The Walking Dead était causée par des spores spatiales? Cela pourrait être une blague ou une référence au reportage de la sonde spatiale dans Night of the Living Dead en hommage à Romero? Je préfère ce dernier. ” a écrit un utilisateur de Twitter. L’héritage éternel du cinéaste George A. Romero sera à jamais lié à la création et à l’évolution du genre zombie. Ce serait un hommage poignant à Kirkman d’attribuer sa vision de l’apocalypse zombie à quelque chose de romero.

D’autres fans pensent que Kirkman est simplement en train de jouer avec les fans et que la cause de l’apocalypse restera soit un mystère, soit semblera être quelque chose de bien plus ancré qu’une invasion extraterrestre. “Robert Kirkman, créateur de The Walking Dead, a séduit les fans sur Twitter lorsqu’on lui a demandé ce qui avait provoqué l’épidémie de zombies”, a suggéré un utilisateur de Twitter, “je suppose qu’il a pris la blague de la série Romero en disant Space Spores.”

Reste à savoir si Robert Kirkman était sérieux lorsqu’il a énuméré les spores spatiales comme explication de l’invasion de zombies. Peu importe à quel point la cause de l’apocalypse peut être intrigante, cela ne fait finalement aucune différence pour notre groupe de survivants préféré et ne ferait pas beaucoup de différence pour l’histoire. Donc, étrangers ou pas étrangers, le mystère de The Walking Dead reste (au moins, officiellement) non résolu.