Robert Pattinson est très peu au courant de son talent d’acteur

Il est difficile de croire que cela fait plus de 10 ans que Robert Pattinson a volé pour la première fois le cœur des jeunes filles dans la série Twilight. Et pourtant, c’est le cas.

Au cours de la dernière décennie, les fans ont vu Pattinson se transformer en acteur nominé pour Razzie, dont les récompenses les plus notables étaient pour ses scènes de baisers avec sa co-star à un acteur hollywoodien respecté. Vous pensez donc que quelqu’un qui devrait être le prochain Batman serait plein de confiance et fier de tout ce qu’il a accompli.

Mais il s’avère que ce n’est pas vraiment le cas. Pattinson a ses propres opinions sur ses talents d’acteur et ils ne correspondent pas vraiment à la norme hollywoodienne.

Tout a commencé dans un monde de fantaisie

Alors que la plupart des gens identifient immédiatement Pattinson comme Edward Cullen qui suce le sang. Mais les fans de longue date se souviendront du joueur de 33 ans d’une autre série fantastique.

Trois ans avant que la star n’apparaisse à l’écran sous le coup de l’amour de Bella Swan, il la décortiquait en tant que coéquipier de Quidditch de Harry Potter dans le Harry Potter. Patterson est apparu dans Harry Potter et la Coupe de Feu avant d’être tué par Peter Pettigrew lors du Tournoi des Trois Sorciers.

Patterson a poursuivi sa place dans Harry Potter avec quelques petits rôles, mais a obtenu sa grande pause en 2008 lorsqu’il a été choisi pour jouer le rôle principal de la saga Twilight. Patterson a continué à jouer Edward Cullen jusqu’au dernier épisode de la série en 2012. Twilight a fait connaître Pattinson et la co-star Kristen Stewart.

“Twilight” n’était que le début pour Robert Pattinson

Robert Pattinson | Kimberly White / .

Qui aurait pensé il y a dix ans que Pattinson deviendrait un jour Batman? Depuis Breaking Dawn Part 2, l’acteur est apparu aux côtés de plusieurs grandes stars.

En 2015, Pattinson a rejoint Nicole Kidman et James Franco dans Queen of the Desert. Deux ans plus tard, c’était The Lost City of Z face à Sienna Miller, Charlie Hunnam et Tom Holland. En 2019, Patterson a joué avec Johnny Depp dans Waiting for the Barbarians.

Mais il semble que le plus grand succès de l’acteur soit encore à venir. Patterson a quatre films en préparation, dont son rôle très attendu en tant que Batman.

Les films de Batman ont vu un certain nombre d’acteurs tourner à travers le rôle au cours des dernières années, mais le réalisateur Matt Reeves espère que les choses sont différentes avec Patterson. Cela semble faire partie de la raison pour laquelle le réalisateur espère faire de ce Batman un film autonome.

Robert Pattinson est convaincu de ses talents d’acteur

Alors que certains acteurs n’ont aucun problème à propos de leurs capacités d’acteur, cela ne semble pas être le cas avec Pattinson. Lors d’une récente interview, l’acteur a reconnu ses insécurités.

“Je suis nerveux, par exemple, pour chaque film”, dit-il.

Si vous pensez que cela signifie qu’il passe plus de temps en répétitions, vous vous trompez. L’acteur a plaisanté en disant que le temps de pratique supplémentaire est plus une malédiction qu’une aide, en disant: “Si je le montre lors des répétitions, alors il est voué à l’échec immédiatement.”

C’est ce doute intérieur qui pousse Patterson à remettre en question son rôle de nouveau Batman. Il dit qu’il craint de capturer le personnage et que ses fans se retournent contre lui.

Mais c’est cet état d’esprit «catastrophiste» qui empêche les choses extérieures de l’atteindre. Pattinson admet: «Je pense toujours que le pire des scénarios va se produire. Alors quand ça arrive, je me dis: “Gah! D’ACCORD! Je suis préparé!'”

Le Batman est en cours de tournage et devrait sortir le 25 juin 2021. L’anticipation du film ne fera que croître à mesure que la date de sortie se rapprochera.

Est-ce que Robert Pattinson a ce qu’il faut pour être Batman ou va-t-il se mettre dans sa propre tête? Pour l’instant, les fans devront attendre pour voir comment celui-ci se révèle.