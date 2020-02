Robert Pattinson: La renommée me fait me sentir comme un poisson

2020-02-02 07:30:04

La star de “The Batman”, Robert Pattinson, admet que la célébrité lui donne l’impression d’être un “poisson dans une boule de verre” après avoir atteint la célébrité à 19 ans.

Robert Pattinson dit que la renommée le fait se sentir comme un “poisson dans un bol en verre”.

L’acteur de 33 ans est apparu pour la première fois sur grand écran à l’âge de 19 ans dans “ Harry Potter et la coupe de feu ” de 2005 avant de poursuivre sa notoriété mondiale en tant que vampire Edward Cullen dans la “ Twilight Saga ”, mais Pattinson admet la reconnaissance qui accompagne sa carrière l’a laissé comme un animal de compagnie exposé tout le temps.

Discutant de la nature de la gloire avec la publication italienne IO Donna, il a déclaré: “Je me sens comme un poisson dans un bol en verre qui ne sait pas trop où aller.”

Pattinson – qui peut actuellement être vu dans le film d’horreur psychologique “ The Lighthouse ” – admet également que la vie d’un acteur signifie finalement que vous passez beaucoup de temps seul dans les chambres d’hôtel, ce qui peut être une bonne chose et une chose négative .

Il a expliqué: “Je m’entends assez bien avec ça, vivre seul devient une habitude, si quelque chose vous semble difficile d’avoir des gens autour de vous.

“Cependant, vous risquez de devenir un peu fou. Cela se produit progressivement et vous n’en êtes pas conscient: vous commencez à ne plus vous soucier de vous-même, de la façon dont vous vous habillez, vous ne changez plus. L’isolement change facilement votre comportement. ”

Pattinson – dont la renommée ne fera qu’augmenter maintenant, il a été choisi comme Batman dans un nouveau blockbuster de DC Comics – pense qu’il a réussi à éviter bon nombre des pièges de la renommée en gardant une distance avec le style de vie hollywoodien et en ayant toujours les mêmes amis que lui. quand il grandissait.

Discutant de la façon dont il reste ancré, la star anglaise a déclaré: “C’est facile quand vous entendez des applaudissements de penser que c’est pour vous, mais au moment où vous pensez que vous êtes déjà foutu. Vous devez maintenir une distance, même si c’est difficile.

“Le succès d’un film n’est en aucun cas une confirmation de votre valeur. Ce qui aide, c’est d’avoir de vrais amis, et j’ai de la chance, je suis toujours les mêmes amis que quand j’avais 12 ans.”

Mots clés: Robert Pattinson

