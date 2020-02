Robert Pattinson partage les «souvenirs de terreur» de Twilight Era

Robert Pattinson a parcouru un long chemin dans sa carrière de ses premiers jours peu propices – mais toujours convoités – en tant que star de la franchise Harry Potter et, évidemment, des films à succès tant décriés “Twilight”.

Il est monté en flèche à un rythme si fulgurant qu’il a admis qu’il avait encore des «souvenirs de terreur» de cette époque, mais pas à cause des films ou même de leurs fans obsessionnels.

“J’ai tellement de souvenirs de terreur des paparazzis”, a-t-il déclaré. GQ. “Je porte toujours une armure de protection intégrale, capuche relevée, chapeau baissé.”

La pièce, qui traite davantage du rôle de longue date de Pattinson en tant que visage de la campagne de parfums de Dior Homme, permet également à Pattinson de se moquer de ses styles. Bien qu’il soit maintenant souvent salué pour la façon dont il est à la mode et pointu pendant les tapis rouges et autres apparitions publiques, cela n’a pas toujours été le cas pour le sex-symbol anglais.

Son association avec Dior remonte à 2012, et il attribue largement cette association à son statut de fashionista.

“Si je choisissais de porter des vêtements moi-même, je ne pense pas que j’aurais beaucoup suivi les directions dans lesquelles j’ai fini par aller avec Dior et des gens comme Kim Jones”, a-t-il déclaré à la chaîne. “Je n’aurais jamais pensé que je porterais de la mousseline, de la soie et du satin.”

“J’ai porté ce smoking, qui avait des shorts de basket l’année dernière – je n’aurais jamais imaginé ça!” il ajouta.

Bien que ce soit un look audacieux et peu orthodoxe, c’est toujours un énorme pas en avant vers les types de styles qu’il a inventés par lui-même. Même Pattinson a reculé en pensant à son look pour le tapis rouge 2005 “Harry Potter et la coupe de feu”.

“Je portais un pantalon en cuir avec ces bottes de cowboy et une veste en velours”, a-t-il ri. “Je veux dire, on aurait dit qu’un enfant était entré dans une boîte à déguisement.”

Bien qu’il ait pu bénéficier d’un profil public un peu plus faible dans les années qui ont suivi, cela pourrait bien changer à nouveau, car Pattinson est le dernier acteur à assumer le rôle emblématique de Batman.

Déjà, Internet s’est cassé en deux pour le premier aperçu de son costume, alors tout le monde est soudain obsédé par ce que Robert Pattinson porte à nouveau.

Et ça ne fera que crescendo vers une fièvre en prévision de la sortie en salles du film le 25 juin 2021. Espérons que l’acteur s’améliore cette fois avec une base de fans tout aussi enragée, et peut-être que les paparazzi se détendreont un peu aussi.

Mais sinon, au moins il a déjà maîtrisé le look: “armure de protection intégrale, capuche relevée, chapeau baissé”.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Toutes les célébrités incontournables de la Fashion Week de Paris