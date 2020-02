Robert Pattinson trouve ça “bizarre” d’être chaud

2020-02-17 07:30:05

Robert Pattinson trouve “bizarre” qu’il soit considéré comme beau et dit que cela n’a jamais été le cas jusqu’à ce qu’il joue dans “Harry Potter” et “Twilight”.

La star de “ Twilight ” insiste sur le fait qu’il n’a jamais été aussi attrayant jusqu’à ce qu’il commence à jouer dans le film de vampire et “ Harry Potter ” et bientôt les rôles attrayants ont commencé à arriver épais et rapides.

S’adressant au magazine Allure, il a déclaré: “C’est bizarre. Je n’ai jamais vraiment été partisan des beaux rôles, parce que j’ai toujours été assez maladroit quand je rencontrais des gens. Mon rôle” Harry Potter “était un beau gars , et ce fut un choc qui a été assez facile à obtenir.

“Et puis dans ‘Twilight’, Edward est beau, beau, beau. Quand je me suis présenté à l’audition, j’avais fait un travail où j’avais teint mes cheveux en noir, mais j’avais un pouce et demi de racines, et J’avais ciré mon corps. Et puis j’ai eu quelques mois où je buvais de la bière toute la journée, donc j’avais ce corps glabre et joufflu. Je ressemblais à un bébé avec une perruque. Après avoir fait Twilight, [my friends said,] «Oh, tu poses tout le temps» et je me dis «De quoi parles-tu? Je suis juste debout. Et aucun de vous ne pensait que j’étais beau il y a deux ans! ‘”

Pendant ce temps, Robert a précédemment admis que la renommée le faisait se sentir comme un “poisson dans un bol en verre”.

L’acteur de 33 ans a déclaré: “Je me sens comme un poisson dans un bol en verre qui ne sait pas trop où aller … Je m’entends bien, vivre seul devient une habitude, si vous trouvez quelque chose il est difficile d’avoir des gens autour de vous. Cependant, vous risquez de devenir un peu fou. Cela se produit progressivement et vous ne vous en rendez pas compte: vous commencez à ne plus vous soucier de vous, de la façon dont vous vous habillez, vous ne changez plus. L’isolement modifie facilement votre comportement. “

