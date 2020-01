Robert Shapiro déclare que la saisie des données Google de Jussie Smollett est une atteinte à la vie privée

Jussie Smollett pourrait être victime – d’une atteinte à la vie privée.

C’est ce que dit Robert Shapiro, qui estime que le juge qui veut saisir les données Google de la star de “l’Empire” est excessif.

“Un juge peut faire tout ce qu’il veut”, a déclaré vendredi l’avocat, interrogé sur la situation. “Cela ne veut pas dire que ça va être confirmé et cela ne signifie pas qu’une cour d’appel sera d’accord avec lui; mais les juges ont beaucoup de pouvoir.”

Plus tôt ce mois-ci, un juge du comté de Cook a ordonné à Google de remettre les courriels, les photos, les données de localisation et les messages privés de l’acteur pendant une année entière, dans le cadre d’une enquête spéciale du procureur visant à savoir s’il avait été ou non soumis à une attaque raciste et homophobe la dernière fois. Janvier, comme il le prétend.

Smollett a affirmé qu’il avait été battu, avait un nœud coulant noué autour du cou et avait été javellisé sur lui par des assaillants masqués. Mais trois semaines plus tard, il a été inculpé par un grand jury d’un crime de classe 4 pour falsification d’un rapport de police, car les enquêteurs ont affirmé qu’il avait orchestré le tout lui-même.

Exactement quatre semaines après cela, toutes les accusations ont été abandonnées, sur l’accord, il a fait 16 heures de service communautaire et a renoncé à sa caution de 10 000 $.

Maintenant, les procureurs spéciaux dirigés par Dan Webb veulent toutes les données des comptes Google de Jussie et de son manager, y compris les brouillons ou les e-mails supprimés, tous les fichiers stockés sur Google Drive, les textes Google Voice et l’historique de recherche et de navigation sur le Web.

Le mandat de perquisition délivré à Google précisait également que Google ne devait en parler à personne, de peur qu’il ne “compromette une enquête criminelle en cours”, selon le Chicago Tribune. Cependant, la nouvelle a finalement fui de toute façon.

On ne sait pas encore si Google a respecté la commande.

Lorsqu’on lui a demandé si les demandes du procureur étaient une atteinte à la vie privée, Shapiro a répondu: “Je pense que c’est … je pense que oui.”

Bien sûr, Google n’existait pas lorsque Shapiro et son équipe ont remporté leur cas le plus célèbre, lorsque OJ Simpson a été acquitté du meurtre en 1995.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Le O.J. Procès Simpson – Où sont les acteurs clés 25 ans plus tard?